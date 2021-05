2 de 9

Paula Badosa hizo historia en el Mutua Madrid Open y su reacción al vencer a Belinda Bencic no fue para menos. "He besado el suelo porque estoy en casa, la tierra me encanta... ha sido mi manera de celebrarlo", explicaba la tenista nacida en Nueva York en la rueda de prensa posterior al encuentro en el que se ha metido en las semifinales del torneo español, la primera vez que una española se clasifica a esta ronda desde que es un torneo WTA 1000.