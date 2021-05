El mensaje de Piqué que motivó a Paula Badosa en el Mutua Madrid Open

Paula Badosa ha hecho historia en el Mutua Madrid Open y su reacción al vencer a Belinda Bencic no fue para menos. "He besado el suelo porque estoy en casa, la tierra me encanta... ha sido mi manera de celebrarlo", explicaba la tenista nacida en Nueva York en la rueda de prensa posterior al encuentro en el que se ha metido en las semifinales del torneo español, la primera vez que una española se clasifica a esta ronda desde que es un torneo WTA 1000.

Pero en esta comparecencia de prensa ha desvelado que Gerard Piqué ha sido clave en su gran actuación: "Ayer me escribió. Es un gran seguidor del tenis, se alegra mucho y se lo agradezco porque soy fan del Barça. Siempre le he seguido porque ser un jugador catalán y me hace ilusión". Sus padres son catalanes y es aficionada al equipo culé, mientras que el jugador es un gran seguidor de este deporte y está muy pendiente de lo que sucede.

En cualquier caso, Badosa llevaba un gran 2021 y el trabajo es el que ha llevado a esta tenista de 23 años hasta esta ronda del torneo de la capital de España. "No me lo esperaba para nada, y estoy muy orgullosa de haber superado esta semana momentos difíciles. Es el mejor momento de mi carrera, seguro, pero mañana vuelvo a jugar y no puedo celebrarlo mucho", argumentó la española. Ahora el reto será superar a la número uno del mundo, Ashleigh Barty.

Paula Badosa sacando en el Mutua Madrid Open 2021 EFE

Sobre en quién pensó cuando consiguió el título, Badosa habló de las personas que más le están ayudando: "De mi equipo, Javi Martí y David Antona, mi preparador físico que no nombro mucho. Físicamente, antes no hubiera aguantado todos estos partidos con la tensión y las emociones que estoy viviendo. De toda la gente que me ha aportado mucho durante estos años, de mi primer entrenador, que murió hace un tiempo, que le debo muchas cosas que me aportó de pequeñita y me introdujo en este mundo, y de Javi, que me cogió en un momento muy difícil".

La clave

Badosa había ganado ya a Bencic hace tres semanas, lo que le proporcionó sentimientos "engañosos" antes del choque de hoy. "Se te olvida que es una gran jugadora", dijo la semifinalista, que admitió que había jugado "con los nervios a flor de piel" porque es "muy emocional". "Bencic y yo nos conocemos desde los 10 años y sé cómo es. También es muy emocional, pero la entiendo porque a mí también me pasa", dijo la española.

