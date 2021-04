Mourinho carga contra Pogba tras su rajada: "Me importa un bledo lo que diga de mí"

Se reabre la herida entre Jose Mourinho y Paul Pogba. Entrenador y jugador acabaron de la peor de las maneras su relación durante la etapa del portugués en el banquillo del Manchester United. Unas declaraciones del centrocampista francés han servido para provocar la respuesta del actual técnico del Tottenham.

Pogba habló en Sky Sports sobre Mourinho y la comparación con Ole Gunnar Solskjaer, entrenador actualmente en el United: "Lo que tengo ahora con Ole es diferente, él no iría contra los jugadores. Nunca iría contra los jugadores. Quizás Ole no los elegiría, pero lo que no hace es ponernos de lado como si ya no existieras. Esa es la diferencia entre Mourinho y Ole", dijo.

"Una vez tuve una gran relación con Mourinho, todo el mundo lo vio, y al día siguiente no sabes lo que pasó. Eso es lo extraño que tuve con Mourinho y no te lo puedo explicar porque ni yo lo sé", recordó Pogba sobre su relación con Mou.

Mourinho y Solskjaer saludan al trío arbitral tras el Tottenham-United EFE

Las palabras de Pogba encontraron respuesta en un Mourinho que fue bastantante claro: "Me importa un bledo lo que diga Pogba". Y sobre lo que dijo con Solskjaer también respondió con dardo para el noruego: "Si mi hijo se queda en el suelo durante tres minutos y necesita que sus diez compañeros le ayuden a levantarse, les puedo decir que no tendrá nada para comer", dijo de Solskjaer.

Último empate

Un doblete de Harry Kane respondió a los dos goles del islandés Gylfi Sigurdsson y evitó la derrota ante el Everton del Tottenham (2-2) de Jose Mourinho que prescindió otra vez del galés Gareth Bale, en el banquillo.

El delantero internacional inglés se marchó lesionado en el tiempo añadido con una dolencia en el tobillo derecho producida por un choque con su compañero Richarlison, que le cayó encima.

El duelo de Goodison Park encaró a dos equipos a la baja. Fuera de las zonas europeas sometidos por la necesidad de sumar para escalar posiciones en la tabla.

El Tottenham es séptimo con una sola victoria en sus cuatro últimos partidos. El equipo de Liverpool es octavo, un puesto por detrás con dos empates y dos derrotas en sus compromisos recientes. Ninguno mejoró tras el enfrentamiento.

El conjunto de Jose Mourinho tomó ventaja a la media hora con un centro desde la izquierda que cayó en los pies de Kane. El atacante se dio media vuelta y su disparo superó a Jordan Pickford.

