Yaya Touré pide perdón a Pep Guardiola por insinuar que era racista

Yaya Touré quiere enterrar el hacha de guerra con Pep Guardiola. Ambos se conocieron tanto en el Barcelona como en el Manchester City. Sin embargo, fue en este segundo club donde la relación entre jugador y entrenador fue a peor. Touré fue perdiendo peso en el equipo y acabó marchándose hace tres años. Justo después, realizó una incendiaria entrevista donde insinuaba que Guardiola era racista. En 2021, tras una pandemia y muchos meses para pensar, el jugador ha pedido perdón.

Fue en 2018 cuando el de Costa de Marfil hizo saltar las alarmas. "Te das cuenta de que tiene problemas con los africanos vaya donde vaya", aseguró en una entrevista para France Football que dio la vuelta al mundo. "Quiero destruir el mito de Pep", subrayó en la misma revista. La declaración de Touré era evidente y, aunque no lo especificara, dejaba entrever cierta actitud racista del entrenador catalán.

Ahora, en 2021 y ejerciendo como segundo entrenador en el Olimpik Donetsk, Yaya Touré ha asegurado que se disculpó con Guardiola y que todo fue un error. "Quiero disculparme por lo que pasó, disculparme por haber hecho algo mal", ha reconocido en una entrevista para The Athletic.

"Cuando ocurre algo que está mal y cometes un error, o la gente usa tu nombre y te utiliza para hacer cosas equivocadas, tienes que arreglarlo", ha rectificado Touré. "Eso fue un error. Quiero disculparme por lo que pasó, quiero disculparme por haber hecho algo malo", ha recalcado tres años después de sus palabras.

Yaya Touré ha explicado cómo se produjo todo: "Decidimos que intentaríamos comunicarnos con algunas personas importantes del club para disculparnos y decir que he sido indecente con el club". Sin embargo, el tiempo no parece haber sanado las heridas y el jugador no ha recibido respuesta alguna de Guardiola. El técnico no le ha escrito y tampoco los altos mandos del club.

"Desde entonces, ha pasado mucho, mucho tiempo esperando una respuesta, pero no la recibimos. Y, por supuesto, si él se siente así, yo no puedo hacer nada. Por supuesto, he estado en contacto con algunas personas de allí. Pero la gente de arriba, es imposible", ha desvelado el exjugador en dicho medio.

Guardiola, fijo en el City

El técnico catalán, pese a las críticas, polémicas de este tipo y falta de títulos como la Champions League, ha encontrado una gran estabilidad en el Manchester City. El club inglés, de hecho, consiguió renovarle hace tan solo unos meses cuando se rumoreaba un posible regreso al Barcelona o una marcha de la entidad británica.

Guardiola, que llegó en 2016 al Etihad Stadium, acabó con la incógnita el pasado mes de noviembre. El técnico acordó una ampliación de contrato hasta 2023 con el Manchester City y el objetivo más inmediato no es otro que el de pelear por el título de la Champions League, donde tendrán que verse las caras con el PSG en una pugna entre dos de los favoritos.

