La humildad de Lopetegui tras la sorpresa del Sevilla: rompe a llorar por un mensaje de su padre

El fichaje de Julen Lopetegui por el Sevilla ilusionó a la afición hispalense nada más confirmarse. El técnico llegaba de tiempos difíciles tras ser cesado en la Selección y en el Real Madrid. Quería demostrar que su talento en los banquillos era real. Y el tiempo le ha dado la razón, pues su equipo ha conseguido ganar la Europa League y ahora pelea incluso por el liderato de La Liga. Lopetegui, 100 partidos después, ya es un ídolo en la entidad.

El Sevilla, tras ese centenar de duelos disputados, ha celebrado un pequeño homenaje a su entrenador. Una entrevista en la televisión del club, así como varias sorpresas en forma de mensajes, han protagonizado las últimas horas de Lopetegui. El técnico no ha querido dar excesiva importancia a la cifra alcanzada, pero es un hecho que el valor es notable y más en una temporada tan complicada como la actual, donde la crisis de la Covid-19 viene marcando el calendario.

"Es una situación diferente a las que ha podido vivir nunca un equipo de fútbol. Todos estamos en una situación diferente, pero a nosotros nos ha tocado jugar dos temporadas casi correlativas, con doce jugadores descansando solo cinco días. Muchos partidos en poco margen de tiempo, porque desde julio hasta hace poco habíamos jugado 58 partidos", ha reconocido en la televisión oficial.

Sin embargo, ha sido a la hora de escuchar los mensajes donde el técnico no ha podido contener la emoción. Lopetegui apenas deja ver su sonrisa en los terrenos de juego. Su personalidad, y sobre todo compostura, apenas se lo han permitido. Pero solo en momentos concretos ha dejado entrever esa otra cara del entrenador. Una fue tras ganar la Europa League y la última al escuchar a su padre.

"Con todos los partidos que has jugado con el Sevilla, estamos contigo". Una frase corta, muy corta, pero que sirvió para ver a Lopetegui romper ligeramente a llorar. "No me hagas sentirme culpable", llegó a bromear el presentador al ver a un Lopetegui que apenas podía encadenar una frase por las lágrimas.

"Tiene 90 años, una de las cosas que hecho de menos es poder estar más con él. Tuvo una operación hace un año muy importante, es durísimo, ha salido increíblemente bien, y me emociono". Igualmente, también se dejó caer alguna lágrima al recordar a José Manuel Molina, amigo y casi hermano, y a su madre.

🗣️ Estas son las palabras que @RafaelNadal ha querido dedicarle a Julen Lopetegui por sus cien partidos como sevillista en #ABP. 🎩🎾#WeareSevilla #NuncaTeRindas — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 15, 2021

Más mensajes

Además de directivos como Monchi, el técnico también se vio sorprendido por los mensajes de rostros muy populares como Nadal. El tenista quiso acortarse de Lopetegui y le felicitó por los éxitos cosechados. "Un amigo tuyo", le presentaba el miembro del Sevilla TV.

"Hola Julen. Lo único que quería era felicitarte por este gran año que estáis haciendo. El fianl del año anterior también fue espectacular y deciros que, yo que os he visto casi todos los partidos del año, deciros que me hacéis difrutar mucho. Es uno de los equipos que más claro tiene a lo que juega y que transmite valores positivos. Mucha suerte".

