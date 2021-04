Rakitic revela las razones de su marcha del Barça

Ivan Rakitic ha recuperado la sonrisa. El jugador croata se ha afianzado como uno de los mejores jugadores de La Liga. Veterano, pero siempre cumpliendo en el césped independientemente del club para el que juegue. Ahora, de vuelta en el Sevilla de Julen Lopetegui, el centrocampista ha analizado tanto su marcha del Barcelona como los objetivos del conjunto hispalense.

El jugador, que ha pedido no meter más presión al Sevilla en la competición doméstica respecto a sus opciones de sorprender y ganar La Liga, ha desvelado que existieron errores en el comportamiento tanto suyo propio como de Valverde y del club al cerrar su salida de la entidad. Rakitic se ha sincerado en una entrevista para DjMariio en Post United, canal de YouTube con más de 300.000 suscriptores.

"La gente que me conoce sabe que todos los años que he estado en el Barça, nadie me ha regalado nada. Hay momentos mejores y peores que cada uno pasa, que es normal, pero siempre he intentado dar lo mejor de mí. Había momentos con Luis Enrique, con Valverde igual, Quique Setién... Pero el momento de decidir fue el segundo año de Valverde, donde se empezó a cambiar un poquito", ha explicado Rakitic.

"No lo entendía, me gusta ir de frente y ser claro, pero no pudo ser. Intenté dar la mejor de mí y al final me gané el sitio a final de temporada. Pero, al final, igualmente no nos hicimos un favor el uno al otro con el comportamiento, que no ayudó", ha zanjado. Este pasado verano se desvinculó completamente del Barça y ya mostró cierta tensión con la cúpula de la entidad.

Pese a ello, recuerda con cariño momentos como los compartidos con la MSN y la exigencia de la afición: "En el Barça no te vale con marcar dos o tres goles y ganar 4-0. La gente quiere espectáculo, es lo diferente. Pero en el sitio que estés siempre quieres ganar".

Su futuro y el de Modric

Respecto a su futuro, Rakitic aseguró que quiere seguir vinculado al fútbol. "Quiero hacer algo en el fútbol, lo vivo 24 horas. Si va a ser como entrenador, no lo sé, pero me quiero ir preparando poco a poco para cuando llegue el día. Quiero estar preparado. No sé si voy a ser entrenador, porque veo entrenadores que ahora no lo están pasando tan bien. Pienso por mí mismo, pensar que tienes que aguantar 20 y pico tíos no es fácil", ha reconocido.

Rakitic incluso se rindió a Modric, compañero en Croacia y amigo. El jugador, con 35 años, renovará con el Real Madrid. La veteranía no pasa factura y Rakitic le ve "como el vino", que con el tiempo mejora: "En cada partido, con todo el respeto a los otros, pasa todo por sus piernas. Verle trabajar de esa manera, que a los cuatro días ya está preparado, pues no es fácil. Lo hace con facilidad. Está haciendo una temporada increíble, no solamente de los mejores, hasta el mejor".

