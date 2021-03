Luis Enrique defiende el partido de España ante Grecia: "El mejor de mi carrera en defensa"

El rival

"Les vimos perder 1-0 contra Suecia, pero generaron más ocasiones que el rival. Creo que Georgia mereció empatar ese partido. Jugaron de tú a tú a Suecia y espero una Georgia similar. No va a ser fácil".

Vuelta de aficionados

"Jugar con público es algo a lo que no estamos acostumbrados ahora. Es una buena noticia para el fútbol y nos tomamos con alegría que haya gente en los estadios. Imagino que Georgia estará encantada de tener a su público".

Mejor partido de defensa

"Estamos preparados para cualquier escenario. El escenario de Grecia también se puede dar y tenemos que solvenarlo. Que los jugadores estén finos dependerá de lo que podamos proponer. Lo que me hace estar optimista es que su nivel de acierto en acciones sencillas es mucho más alto que en el partido contra Grecia. Repasado el partido, hay 40 errores no forzados en pases normales. Me reafirmo en lo mismo: nos faltó la frescura y finera que dije".

Análisis

"Es cierto que a nivel posicional podemos mejorar algunas cosas, que todavía no hemos hablado con los jugadores y que hablaremos mañana. De lo que estoy muy orgulloso es de su actitud. Es el mejor partido a nivel defensivo de mi carrera como entrenador. Unai no cogió ni un balón con las manos, ni un córner en contra. El mejor partido en defensa de mi carrera como entrenador. Tenemos que mejorar en esa fase. No era fácil ni con el Barça del tridente, no lo va a ser con ningún equipo".

Charlas individuales

"Soy un entrenador que ha tenido que hacer un viaje, lo he visto como he podido... Y a partir de ahí decido. Hago charlas indivudales, en general... Mañana haremos una de equipo para ver qué mejorar. No hay un plan establecido, no soy un entrenador que dé muchas charlas, solo las justas. En función de las necesidades y de lo que vemos, no tenemos mucho tiempo. Intento aprovechar el tiempo al máximo.

Táctica

"Ocupamos una serie de espacios de juego. En la primera parte faltaron combinaciones por dentro. Para poder atacar a un rival replegado como Grecia, hay que atacar más por fuera que por dentro. Hay que hacer muchas cosas. Muchos conceptos que intentamos llevar a cabo y que no siempre se pueden hacer".

Compromiso clubes-Selección

"Por lo que veo y por su comportamiento, me atrevería a decir que los ilusiona mucho jugar un Europeo con la Selección. Representar a tu país de esa magnitud. No creo que pase eso. Lo que veo en los entrenamientos me hace seguir siendo optimista y estar muy ilusionado".

Nivel mental

"Todos esperábamos generar muchas más ocasiones de gol y ganar el partido de manera holgada. Hicimos merecimientos para ganarlo. Eso genera decepción, desilusión, pero está en nuestro trabajo intentar recuperarnos lo antes posible y ver el lado positivo".

Inspiración

"Es difícil de contestar, no hay una pastilla de inspiración ni ningún ejercicio. Puedes cambiar los jugadores intentando cambiar la dinámica. Intentamos siempre ayudar al jugador, pero al final dependes de la calidad. Estoy tranquilo porque tenemos calidad, vamos a ir a mejor porque vamos reconociendo las situaciones del juego cada vez más, pero si encuentras alguna farmacia con pastillas para estar inspirado comprame dos botes: uno para ti y otro para mí".

La defensa

"El partido de Grecia a nivel defensivo fue muy alto. No hemos hecho ni una sesión defensiva durante esta semana, sí trabajo de vídeo, pero el equipo ha de ser capaz de defender a ese nivel y de atacar sin problemas. Que pase una vez no quiere decir que pase siempre, no seamos extremistas. Hay cosas en el ataque en las que se tienen que involucrar más jugadores. No tenemos la varita para decir que va a ser así, pero han de estar compensadas las dos fases. Lo que tiene que ir rápido es el balón. Estamos muy cerca de conseguir las dos fases, pero no significa que cada vez que nos enfrentemos a un rival encerrado nos vaya a costar. Le cuesta a todos los equipos".