Tebas explota contra la incoherencia del público en los estadios

El presidente de LaLiga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha criticado este miércoles la incoherencia de las medidas sobre la asistencia de público a los estadios y ha afirmado que "es consecuencia del estado de las autonomías".

Tebas, quien ha firmado en Málaga un acuerdo de colaboración con el consejero de Educación y Deporte andaluz, Javier Imbroda, se ha referido, entre otros asuntos, a la posibilidad de la vuelta de público a los estadios, para lo que consideró que no ayudan algunas aglomeraciones de público en partidos como en el derbi Sevilla - Betis.

"Lo que no puede ser es un partido de la ASOBAL con público a las 19.00 y otro de la ACB sin público a las 21.00 horas. Es incoherente, pero yo no lo puedo solucionar. Es consecuencia del estado de las autonomías. No hemos valorado el impacto económico", aseveró Tebas.

El presidente de la patronal del fútbol indicó que "primero" hay que ver la evolución de la pandemia para analizar si es posible la vuelta a los estadios en la tercera semana de abril, y dijo que espera que "sea así".

"Hay vida en la calle. Espero que en la última semana de abril y en mayo podamos volver. Dependemos del Ministerio de Sanidad porque es deporte profesional, pero no nos saldremos de los criterios de las comunidades autónomas y lo que ellos consideren", abundó Tebas.

Consideró que "lo que más preocupa a las autoridades sanitarias son las aglomeraciones en la entrada y las salidas de los estadios" y agregó que espera tener público en los estadios "para después de la Semana Santa si la pandemia lo permite".

Las aglomeraciones

No obstante, indicó que imágenes como algunos aficionados con bengalas en el pasado derbi sevillano o el pasado fin de semana en Barcelona en un partido del Espanyol "no ayudan", e insistió en que se eviten las aglomeraciones porque de lo contrario, "no se va a permitir la vuelta a los estadios".

Cines, teatros, mítines, votaciones... SÍ. Pero el fútbol de @LaLiga, ¿NO?

Si se aplican los protocolos, que hace meses tenemos preparados, las aficiones podrían volver a los estadios de forma segura. Trabajemos más firmemente en ello. Cansados de tanta incoherencia. https://t.co/XZ9l93zhfh — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) March 24, 2021

Tebas se refirió asimismo a otros asuntos como el VAR, que "en términos generales ha sido positivo", aunque consideró que a la interpretación de las manos en el área "habría que darle una vuelta", y a la continuidad en la competición española del astro argentino Lionel Messi, "el mejor jugador de la historia".

Su último mensaje

Hace una semana, Tebas ya acercó cuál puede ser la fecha en la que el público vuelva. "Si se dan las circunstancias, sí. Ya estamos preparados, lo hubiésemos estado hace meses, pero hay circunstancias que no podemos controlar. Llevamos un año, hemos aprendido, y esperamos que en la tercera semana de abril podamos empezar a tener un porcentaje en los estadios", concretó el presidente de LaLiga después de que fracasara el intento de que hubiera aficionados en la primera final de la Copa del Rey.

El plan, que desveló el portal 2Playbook, sitúa entre un 20 y 25% el aforo que se permitirá durante las últimas siete jornadas del campeonato nacional. El Consejo Superior de Deportes tiene ya esta propuesta encima de la mesa y será este organismo el que tendrá que dar el visto bueno.

[Más información: Sanidad no permitirá que haya público en la final de la Copa del Rey]