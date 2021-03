La final de la Copa del Rey entre Athletic y Real Sociedad será sin público

La final de la Copa del Rey de fútbol de la temporada 2019/2020 no tendrá público finalmente. Pese a todos los intentos que ha habido para que pudiera celebrarse con un porcentaje del aforo, la Real Federación Española de Fútbol y la Conserjería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía han acordado que el estadio de La Cartuja no tenga aficionados en las gradas. Real Sociedad y Athletic Club disputarán el partido aplazado con este fin en Sevilla.

De esta forma se ha puesto punto y final a la polémica que surgió este miércoles cuando algunas informaciones apuntaban a que habría entre un 20% y un 25% de aforo en La Cartuja. El mismo día, Javier Tebas había apuntado a que estaban trabajando con el CSD para que sea a partir de la tercera semana de abril cuando regrese el público a los estadios. Ahí podría entrar la final de la Copa de este año entre Athletic y Barça.

Carolina Darias, ministra de Sanidad, explicó tras el Consejo Interterritorial que no iban a permitir que se hiciera esta convocatoria. "No se celebrarán eventos que impliquen aglomeración de cualquier índole. Deben entender que no es posible. Este evento deportivo aunque sea un aforo inferior es un evento multitudinario y ante la situación que nos encontramos no es posible. Este Ministerio va a trabajar intentando buscar el consenso para que esta asistencia de público no se produzca. No es el momento", explicó ante los medios cerrando la puerta antes de tiempo.

Aún así, sigue en pie la reunión que estaba prevista para este jueves para coordinar lo que suceda con esta final de Copa del Rey. Luis Rubiales tenía el objetivo de informar a los equipos que habría público en La Cartuja, pero el Gobierno ha paralizado esta opción por completo a tres semanas de que se celebre la primera de las finales. Hablarán de todo, pero no pondrán encima de la mesa la posibilidad de que haya público, aunque fueran solo andaluces.

Comunicado

A lo largo de las últimas semanas, han tenido lugar distintas reuniones entre la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con la Real Federación Española de Fútbol, con motivo de la celebración en el estadio de La Cartuja en la ciudad de Sevilla, el próximo sábado 3 de abril, de la Final de Copa de Su Majestad el Rey 2019-2020, entre el Athletic Club y la Real Sociedad.



En dichas reuniones, se ha analizado la situación asistencial sanitaria y los datos epidemiológicos actuales en Sevilla, comunicando la administración sanitaria, que la celebración de dicho encuentro con afluencia de público supondría la calificación de riesgo epidémico moderado por COVID-19, lo que permitía la asistencia de un aforo limitado.



Hay que recordar que la Real Federación Española de Fútbol, de común acuerdo con los clubes finalistas, aplazó la celebración de la Final de Copa SM El Rey 2019/2020 con el objetivo de aspirar a que la final se celebrase con la asistencia de ambas aficiones.

El trofeo de la Copa del Rey, en el Estadio de La Cartuja de Sevilla EFE

