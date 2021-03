Morata lanza un dardo a Simeone ante un posible regreso al Atleti

Álvaro Morata, delantero español del Juventus, ha hablado en rueda de prensa con la Selección. Habló de diversos temas, pero destacó lo que dijo sobre un posible regreso al Atlético de Madrid a final de su cesión con la Juventus. El delantero internacional fue cuestionado por ello y por su situación en el combinado nacional como '9' del equipo que dirige Luis Enrique.

"Me siento un jugador de la Selección y el mister (Luis Enrique) me hace sentir importante cada vez que vengo. Me exige muchísimo, nada y nada menos que lo que el puesto de delantero de la selección española significa. Estoy muy contento y agradecido de estar aquí, por eso sufro cuando las cosas en el club no van bien porque sé que se puede ver repercutido en la lista de la Selección", dijo.

Sobre si su regreso a la Atleti depende del futuro de Simeone dijo lo siguiente: "Hay veces que nuestra opinión en el mundo del fútbol no cuenta mucho. Uno tiene de estar en el sitio donde le quieran, donde le valoren y donde juegue".

Morata y Cristiano

Morata también entiende la frustración de su compañero Cristiano Ronaldo por la mala temporada que están protagonizando, pero deseó su continuidad en el club italiano antes de un posible regreso al Real Madrid, al que recomendó que no elija entre Erling Haaland y Mbappé, y fiche a los dos.

"Como no soy el presidente del Madrid, para mi equipo ficharía a los dos. Son diferentes, Haaland es más delantero centro y Mbappé lo tiene todo para dominar el fútbol en los próximos años. Da gusto verles jugar y son el futuro del fútbol", afirmó en rueda de prensa.

Centrado en el portugués Cristiano Ronaldo, Morata reconoció el momento malo por el que pasan tras ser eliminados de la Liga de Campeones por el Oporto y lejos de pelear por la Liga italiana, pero confía en su continuidad.

"Podíamos estar más felices porque ha sido un año complicado que por pequeños detalles la mayoría de nuestros objetivos los hemos perdido o han quedado difíciles. A Cristiano le veo bien, aunque es cierto que cuando estas acostumbrado a ganar Champions, no llegar a cuartos es difícil, pero hay que mirar los objetivos que tenemos por delante porque todavía no ha acabado la temporada", manifestó.

Morata reconoció que no ha hablado del futuro con Cristiano. "No tengo ni idea, no hablo con él de fútbol la verdad, solo al preparar los partidos y adaptarme a sus movimientos".

"En la vida puede pasar cualquier cosa, ojalá se quede y yo pueda estar para verlo porque a uno le gusta jugar con los mejores jugadores. Lo primero que sea feliz porque es una gran persona a la que admiro por su trayectoria y es un gran profesional. Ojalá pueda jugar con él el año que viene", deseó.

Aunque admitió Morata que su forma de jugar la ha modificado por hacerlo como pareja de ataque con Cristiano Ronaldo. Ahora reparte más asistencias y ve menos puerta.

"Es diferente totalmente jugar con Cristiano. Te tienes que adaptar a muchas cosas y con placer le he dado bastantes pases este año, el que más asistencias he dado en mi carrera", afirmó.

