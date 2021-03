Abidal se confiesa: "Si no hubiéramos fichado a Griezmann, Neymar estaría en el Barça"

Éric Abidal ha abierto la caja de los truenos del Barça en Inglaterra. El que fuera director deportivo de la entidad durante el último mandato de Josep Maria Bartomeu se ha quedado a gusto explicando alguna de las situaciones que vivió durante su etapa en el club. Él tuvo que gestionar las llegadas de Antoine Griezmann y la negociación por el regreso de Neymar Jr. después de que el vestuario presionara para que el brasileño volviera.

Precisamente este señala al fichaje del francés como el principal responsable de que el jugador del PSG no llegara. "Diez días antes del final de la ventana de transferencia, fui a París para hablar con Leonardo junto a Óscar Grau de Neymar. Si no hubiéramos fichado a Griezmann antes, creo que al 100% podríamos haber vuelto a fichar a Neymar porque lo que necesitábamos. No se trata de qué jugador es mejor, pensé que era la posición que necesitábamos en ese momento. El equipo necesitaba un verdadero extremo. Pero el presidente decidió fichar a Griezmann", apuntó Abidal en una entrevista con The Telegraph.

Eso sí, apunta también a ese proceso judicial que tenía abierto Neymar como un gran problema que hizo decantar la balanza por Griezmann. "Uno de los argumentos en contra de Neymar fue que tenía un caso judicial contra el club, así que no era fácil. Dijeron que tendría que detener el proceso judicial si quería regresar. Ese no fue mi problema porque no estaba en el club cuando sucedió esa disputa. En mi opinión, podría fichar al jugador, pero no sucedió", concreta Abidal.

Eric Abidal exclusive interview: Quitting Barcelona, courting Pochettino, talks with Messi - and the future | @Matt_Law_DT https://t.co/E6MkHy1tke — Telegraph Sport (@TelegraphSport) March 22, 2021

El exdirector deportivo, además, reconoce una fuerte discusión con Leo Messi por señalar a los jugadores como los que estaban pidiendo un cambio de entrenador. "Messi también me habló personalmente. Tuvimos una conversación fuerte, pero puedo aceptarla. No hay problema porque hay que ser transparente. Estaba muy cómodo porque era el único jugador que me hablaba así, el único. Respeto eso. También entiendo que Messi es el capitán y quería defender a la plantilla, pero nunca dije que Messi me hubiera dicho que sacara al entrenador", explica en la prensa inglesa.

Su relación, según Abidal, no se ha deteriorado a pesar de esto. "No tengo que arreglar nada con Messi, nuestra relación no ha cambiado desde mi punto de vista. Desde su punto de vista, no lo sé, pero para mí la situación se acabó. Hemos intercambiado muchos mensajes y él sabe lo que pienso. No quería convertir una pequeña situación en una situación global", concreta el que fuera miembro del equipo de Bartomeu.

La raíz del problema

Todo viene por la proposición de Abidal a la hora de sustituir a Ernesto Valverde. "En diciembre de 2018, después de un análisis completo del entrenador, su plantilla y el equipo, recomendé que deberíamos cambiarle. El presidente tomó la decisión de renovar el contrato del entrenador dos meses después, lo contrario de lo que yo había sugerido", desvela el exdirector deportivo. Antes de que pasaran 12 meses de esa decisión, Bartomeu le echaba.

Mauricio Pochettino, durante un partido del PSG REUTERS

Abidal ya había trabajado en una lista de entrenadores en la que estaban "Mauricio Pochettino, Quique Setien, Max Allegri y Xavi Hernandez". "Se nombró a Quique, pero mi primera opción fue Pochettino", concreta el exjugador culé. Después de que el argentino haya desmentido que hubiera algún encuentro, él sigue manteniendo que tuvo conversaciones con el ahora técnico del PSG: "sí, y no solo yo".

[Más información: Laporta formaliza los cargos de su Junta Directiva: cuatro caras nuevas y una sola mujer]