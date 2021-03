Un dron se coló en San Mamés para decir 'no' a la Eurocopa en Bilbao

Bilbao es una de las doce ciudades que está previsto que sean sede de la Eurocopa 2020. Sí, se celebra en 2021 debido a que el año pasado fue aplazada por culpa de la Covid-19. El guion sigue siendo el mismo, hacer de esta cita del fútbol una fiesta en todo el Viejo Continente después de lo que ha pasado y sigue pasando.

Sin embargo, todos no están de acuerdo en que Bilbao albergue la cita europea. Los detractores ya lo han mostrado públicamente, pero ahora han ido un paso más allá al colar un dron en el Estadio Nuevo San Mamés. Todo ocurrió durante el partido disputado este sábado entre el Athletic y el Eibar.

Pasada la hora de partido, un dron comenzó a sobrevolar el césped de San Mamés. Corría el minuto 67 cuando Valentín Pizarro Gómez paraba el encuentro para sacar del terreno de juego el aparato. Este se encontraba en esos momentos en la zona en la que defendía el conjunto local.

El árbitro Valentín Pizarro Gómez, con el dron que voló sobre San Mamés EFE

Si ya de por sí este hecho sería noticia por sí solo, más aún cuando se supo el mensaje que llevaba el dron. Este pedía que no se dispute la Eurocopa en Bilbao. La mejor noticia fue que cuando el aparato impactó en el suelo, no dio a ningún futbolista ni a ninguno de los miembros del cuerpo arbitral.

Habrá que esperar si hay consecuencias sobre lo sucedido en el estadio del Athletic. Y es que LaLiga llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interior para el refuerzo de la vigilancia en los campos españoles para la detección y neutralización de este tipo de aparatos.

Debate abierto

El debate está ahí. De un lado los que ven que la Eurocopa se celebre en Bilbao como una gran oportunidad par la ciudad vasca y los que no quieren bajo ningún concepto que esto pase porque es una manera de que la localidad se vea como 'bandera' de España en el torneo, cuando este sector quiere la independencia y una propia selección vasca de fútbol.

Todavía no es seguro que Bilbao sea una de las doce sedes. Y es que desde la UEFA mantienen que la Eurocopa tendrá público en las gradas sí o sí. "Lo seguro es que no se jugará ante las gradas vacías. Pero, si eso no resulta posible, entonces se jugará en diez u once países, si una o más ciudades no puedan cumplir los requisitos necesario", aseguraba Ceferin esta misma semana.

El Nuevo San Mamés, con público LaLiga

"Soy optimista de que es muy probable que las cosas sean muy diferentes con respecto al virus a medida que nos acercamos al torneo y es importante que les demos a las ciudades anfitrionas y a los gobiernos el mayor tiempo posible para formular una imagen precisa de lo que será posible en junio y julio", sentenciaba el dirigente. Será el próximo mes de abril cuando se tome la decisión definitiva sobre el número de sedes de la Eurocopa y cuáles serán finalmente.

