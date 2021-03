¿Por qué los futbolistas son las víctimas preferidas de los ladrones?: "Están expuestos al acoso"

Los ladrones del fútbol atacan de nuevo. Esta vez en Francia e Inglaterra. Pero en España todavía están recientes las últimas oleadas de asaltos en casa de jugadores de primer nivel. Ángel Di María y Marquinhos, ambos futbolistas del PSG, son las últimas víctimas de una larga lista que se extiende por los países de las principales ligas del fútbol europeo. Pero ¿por qué ellos?

Mientras el PSG jugaba el pasado domingo contra el Nantes en el Parque de los Príncipes, casi de forma simultánea eran asaltadas las casas de Di María y del padre de Marquinhos. Estaban las familias dentro y, si bien la del argentino no se percató del robo hasta que los ladrones se habían ido, el padre del brasileño fue agredido. El botín en total superaba el medio millón de euros.

Los futbolistas viven una pesadilla. En la Premier League, el campeonato inglés, crece el miedo tras los recientes asaltos a las casas de Carlo Ancelotti, técnico del Everton, y su portero Robin Olsen, quien fue amenazado con machetes. En España, entre 2016 y 2019, se registraron casi una veintena de casos entre los grandes clubes (Real Madrid, Atlético, Barcelona, Valencia, Villarreal y Betis), entre ellos robos de centenares de miles de euros, con violencia y hasta varios orquestados a la vez.

La Moraleja

EL ESPAÑOL ha contactado con la seguridad de La Moraleja, una urbanización de Madrid de viviendas de alto standing que ha sido relacionada con algunos asaltos a casas de futbolistas ocurridos en la capital, aunque realmente no todos ellos tuvieron lugar en la zona, como apuntan. Al menos, sí fue allí uno de los más recientes.

Sin desvelar medidas para no dar más pistas a los ladrones, señalan que hay diferentes protocolos según el perfil del vecino y se tiene en cuenta la mayor exposición de los futbolistas. "Están expuestos al acoso", puntualizan sobre ellos como razón para ser un perfil más atractivo para los ladrones. Eso sí, apuntan que cuando se da un asalto en casa de algún personaje público (véase los futbolistas) es porque algo ha fallado en la seguridad personal.

Peligro de las redes

Ahí entra en juego el tema de las redes sociales. Javier López, responsable del departamento técnico del Grupo SEA, empresa de sistemas de seguridad, advierte a este diario: "Está tan generalizado (el uso de las redes) que una de las recomendaciones que hacemos es que, en vez de publicar fotos diciendo que estamos de vacaciones, es mejor decirlo cuando ya estás de vuelta".

Y las redes no son solo un agujero en la seguridad cuando se está de vacaciones. Otra preocupación está en lo que se muestra, desde puntos débiles en las propias casas hasta puntos de atracción para los ladrones: "Pueden enseñarse objetos o cosas de un valor determinado que los hace más 'golosos'. Ya se está dando la información de dónde está eso, no solo lo que tiene sino dónde está y a dónde se tiene que dirigir".

Javier también profundiza en la razón de que los futbolistas sean tan 'atractivos' para los ladrones: "Se sabe mucho mejor cuándo están fuera de casa. Sabes cuándo un futbolista determinado está jugando un partido de fútbol en otra provincia, por ejemplo. Que eso no evita que en esa casa siga habiendo gente, no quiere decir que esté desocupada. Al ser público, sí pueden dar una idea o dar un conocimiento a la gente que está intentando entrar en ese tipo de casas de si está o no está".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Álvaro Morata (@alvaromorata)

Lo que le pasó a Di María y Marquinhos, que sus familias estaban en casa durante el asalto, ya le ocurrió a Morata y Casemiro en 2019. Al primero, entonces delantero del Atlético, le asaltaron su domicilio a punta de pistola cuando estaban su mujer y sus dos hijos recién nacidos dentro y acabaron dejando la casa tras el episodio por lo traumático de este. Arthur, que aquel año jugaba en el Barcelona, sufrió otro robo y su hermano se tuvo que enfrentar a los ladrones, que le amenazaron con un destornillador y le obligaron a abrir una caja fuerte.

En los últimos años, ante estos incidentes, la seguridad en las viviendas se ha ido incrementando, a veces impulsado desde los propios clubes. Se temen por bandas organizadas (lo que, al menos, descartan desde La Moraleja). "Viviendo en un determinado standing va a intentar acceder gente que va a tener un determinado conocimiento de lo que son los sistemas de seguridad", añade Javier, del Grupo SEA.

Una buena seguridad

"Me canso de ver viviendas de alto standing con seguridad de empresas comerciales de alarmas", apunta Javier sobre la seguridad de algunas de las viviendas que cumplen con el perfil de las de los futbolistas. "Ese tipo de alarmas vía radio, que tienen detección interior y una central que se puede ir moviendo por todos los sitios, no valen", recalca.

Da algunas claves de lo que sería un sistema de seguridad eficiente en este tipo de casas: "Necesitas algo que no esté estandarizado, tiene que ser algo bastante personalizado y que incluya no solo la alarma convencional, cableada y con garantías, sino que además tienes que integrarlo con otro tipo de sistemas, crear anillos de seguridad. Hay que cubrir el interior, la zona perimetral de la vivienda (con detectores de rotura de cristal, barreras que cubran la fachada) y además tienes que cubrir otro anillo exterior, que es el de la parcela. Ahí ya entran sistemas de detección de intrusión a través de cámaras de videovigilancia, si quieres complicarlo más con sistemas de análisis de vídeo, que se hace mediante software...".

Con los antecedentes recientes y los casos que se siguen dando en Europa, los futbolistas profesionales se protegen de los ladrones. Hay que decir que en los últimos años la seguridad espantó a los 'cacos' de casas como las de Zinedine Zidane, en Madrid, de Joaquín, en Mairena del Aljarafe. A Geoffrey Kondogbia, en el Valencia cuando le asaltaron, le 'salvaron' sus vecinos que espantaron a tres ladrones.

