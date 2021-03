Di María abandona el partido del PSG al conocer un robo con secuestro en su casa

Escándalo y consternación en Francia por lo sucedido en pleno partido entre el PSG y el Nantes. Ambos conjuntos se veían las caras en el Parque de los Príncipes. Un duelo más de la jornada de la Ligue-1. La única sorpresa es que el equipo de Pochettino, en el minuto 59', va empatando a uno contra un rival mucho menor. Sin embargo, la atención no está puesta en el terreno de juego, sino en la grada.

Leonardo, director deportivo de la entidad parisina, abandonó su lugar en el palco para acercarse a hablar con Mauricio Pochettino. La conversación llamó la atención de todos. Un dirigente conversando en medio de un encuentro con el entrenador no suele ser nada habitual. Algo se dicen cuando aún no se ha llegado a la hora de juego. Poco después, en el 62', el técnico argentino mueve ficha y sustituye a Di María. Es el minuto 62 y llama la atención que el recién renovado tenga que salir del césped. Lo grave es que no se trataba de ninguna razón deportiva, sino puramente personal.

El atacante argentino había sufrido un robo en su domicilio mientras disputaba el encuentro. Lo peor es que su familia se encontraba en la casa. Leonardo, una vez recibió la noticia, se la comunicó al entrenador del PSG para que acometiera la sustitución. Desde un primer momento, los medios franceses publicaron que se trataba de un problema de índole personal. Sin embargo, a los pocos minutos se confirmó la noticia de que se trataba de un atraco.

Periódicos como L'Equipe confirman, además, que no solo Di María se vio afectado, sino que otro jugador del primer equipo parisino también sufrió un asalto en su domicilio este mismo domingo por la noche. Otros como RMC han asegurado que en el domicilio de Di María coincidieron los asaltantes con su propia familia, aunque por suerte no ha habido que lamentar agresiones ni daños más allá del propio atraco.

