Xavi, el más buscado de las elecciones del Barça: su silencio que cambió todo

Si ha habido un protagonista indirecto a lo largo de la carrera electoral del FC Barcelona ese ha sido Xavi. Xavi Hernández (Tarrasa, 1980) ha estado en boca de los candidatos, prácticamente, hasta el último día de campaña. Ha sido el más buscado y, aunque se ha dicho de todo de él, el técnico catalán no ha abierto la boca desde que se convocaran las elecciones para hablar del futuro del club.

Está claro que Xavi era una figura clave en cualquier proyecto. Josep María Bartomeu ya estuvo a punto de traerle al banquillo del primer equipo cuando despidió a Ernesto Valverde el año pasado y su nombre no se ha escurrido del entorno culé. Es un emblema del barcelonismo y nadie se olvida de él.

Fue Víctor Font el que le subió a la palestra. El candidato de Sí al futur dijo que sería su entrenador, aunque luego pasó a ser el general manager de la estructura de Font una vez presentado su proyecto deportivo. Si bien su nombre ha estado vinculado al programa del empresario, Xavi no ha tenido ningún guiño hacia la candidatura. Fue eso lo que inició las dudas que han persistido hasta esta última semana.

Polémica con Xavi

"Me consta que ha habido llamadas de Laporta a Xavi para intentar que se desmarque", decía Víctor Font. Y lo comparó con el caso de Albert Benaiges, que aparece tanto en su programa como en el de Laporta: "Recibió una llamada de la candidatura de Laporta dos días antes del acto donde tenía que explicar el proyecto y acabó siendo un acto de amigos. Le dijeron que si no iba a ese acto, si ganaban no trabajaría en el Barça".+

Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, antes del debate electoral EFE

A diferencia de Benaiges, Xavi no se replica en el cupo de nombres del proyecto de Joan Laporta. El expresidente culé explicó el porqué: "Mi relación con Xavi es muy buena. Nos llamamos frecuentemente. En mi propuesta no está, otra cosa es que piense que a corto, medio o largo plazo, pueda ser el entrenador del Barça. Pienso que tiene que tener un poco más de recorrido antes. Ahora el club requiere experiencia", expresó.

El tercero en discordia en este asunto, Toni Freixa, solo dijo que le ofreció a Xavi ser el entrenador del Barça B si él ganaba las elecciones. El abogado no reveló la respuesta del excapitán del primer equipo, pero sí dijo que le veía con más futuro que presente en el proyecto del primer equipo.

Xavi no da su apoyo

La cuestión está en por qué Xavi ha callado hasta ahora. Teniendo en cuenta que su nombre está solo plasmado en el plan de Font, que dijo que hablaba con Xavi más que con su mujer, un guiño suyo a la candidatura hubiera dado un impulso de apoyo al empresario puesto que tiene a la afición de su lado. No fue así y ese silencio ha sido aprovechado por los rivales de Font para bombardearle.

El motivo, seguramente, sea que Xavi no se quiera mojar por una sola candidatura. Su futuro, sea a corto o más a largo plazo, está en el banquillo del primer equipo y apoyar a Font podría cerrarle puertas en caso de ganar alguno de sus rivales. Algo similar ocurre con Carles Puyol, al que todos los candidatos han tratado de reclutar sin éxito.

Lo cierto es que Xavi será importante en el futuro culé, sea dentro de unos meses o dentro de unos años. Su llegada a final de temporada podría tener como primera misión una: convencer a Leo Messi. Quién mejor que él para convencer a su excompañero de seguir en el Barça y firmar una ampliación de su contrato que termina en junio.

Que Xavi dé el salto a ser entrenador del Barça es algo que, a priori, deberá esperar. El trabajo de Ronald Koeman tiene cada vez más adepto y, pase lo que pase esta temporada, parece difícil que alguien le quite del sitio en verano. Eso sí, el neerlandés sabe que tendrá siempre sobre sus hombros la sombra del de Tarrasa.

[Más información - Laporta, Font y Freixa se 'calientan': "Mientras tú hacías PowerPoints, otros ganábamos Champions"]