Guardiola: "Bartomeu es inocente hasta que un juez diga lo contrario"

El conocido como 'BarçaGate' estalló este lunes con las detenciones de Josep Maria Bartomeu, Óscar Grau, Jaume Masferrer y Romà Gómez Ponti. El que fuera presidente del Barcelona salió en libertad este martes, después de pasar la noche en la Comisaría de Les Corts.

Muchos han opinado sobre lo sucedido y uno de los últimos en hacerlo ha sido Pep Guardiola. Después de la victoria del Manchester City sobre el Wolverhampton, en un nuevo encuentro de la Premier League, por 4-1 con doblete de Gabriel Jesús y los goles de Dendoncker y Mahrez, el técnico ha hablado sobre lo sucedido en las últimas horas en Can Barça.

"Sé que no es una situación cómoda y espero que todo termine bien. Es inocente hasta que un juez diga que es culpable. Lo único que me preocupa es que en una semana tendremos un nuevo presidente. Espero que mucha gente pueda votar para elegir un presidente que pueda liderar al que para mí es el mejor club del mundo. Estoy deseando que lleguen las elecciones del domingo", ha señalado sobre la detención.

Registros en el Camp Nou por el 'Barçate' EFE

Hay que recordar que las elecciones a la presidencia del Barcelona se celebran este domingo 7 de marzo, mismo día que se juega el Derbi entre Atlético y Real Madrid. Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa son los candidatos que se enfrentan, siendo el primero de ellos el gran favorito para hacerse con el cargo de presidente de la entidad azulgrana.

Sobre el City

Además del 'BarçaGate', Pep Guardiola también ha hablado de la victoria del City: "Un tiro a puerta y un gol. Luego han tenido buenos minutos. Si les dejamos correr, nos matan. Son uno de los equipos mejor organizados de la Premier League. Pero en 90 minutos hemos concedido muy poco y hemos creado lo suficiente para ganar. Mis chicos han estado fenomenal".

Pep Guardiola, con la mascarilla durante un partido Reuters

Finalmente, también fue preguntado por el doblete firmado por Gabriel Jesús: "No sabéis lo felices que estamos de que marque. No os imagináis la cantidad de cosas que hace bien sin marcar goles, por eso es muy importante que marque". El de Sampedor no ha escatimado en elogios al hablar de su futbolista, al que considera "un lujo de chico". "Su influencia es increíble y hoy ha marcado dos goles, eso es muy bueno", ha sentenciado Guardiola ante los medios de comunicación.

