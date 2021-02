Pepe Mel: "Va a tener razón Pablo Iglesias, no hay libertad de expresión"

Pepe Mel ha sido protagonista de una de las anécdotas que ha dejado el fin de semana de la Segunda División española con mención especial a Pablo Iglesias. La UD Las Palmas cayó con estrépito frente al Castellón por 4-0 en la ciudad del este peninsular, pero la actuación arbitral tuvo mucho protagonismo. Los canarios jugaron 60 minutos con un jugador menos y vieron como les pitaban un penalti bastante riguroso en contra. Ambas cuestiones fueron motivo del enfado del técnico del conjunto amarillo.

Mel se mordió la lengua durante la rueda de prena posterior. "En Almería nos pitaron un penaltito, como aquí. Para nosotros, como al lobo de los tres cerditos, con un soplido es penalti. Lo que ha pasado no lo explico porque me van a sancionar. Al final va a tener razón Pablo Iglesias cuando dice que no hay libertad de expresión. Por desgracia, que me perdone la afición de la UD Las Palmas. Sin circunstancias extrañas podíamos haber estado en el partido, pero cada vez que metíamos la pierna era amarilla. Es muy complicado", expuso el entrenador.

Aunque no rehuía tampoco las críticas hacia su equipo, centró la atención en la actuación arbitral. "El arbitraje incide en ponerte 1-0 en contra, la primera a Araujo es de chiste, irte con cinco amarillas y que el árbitro me amenace a mí... Bueno. El segundo gol lo hemos regalado y en el tercer gol parecíamos conos, pero entiendo que mis jugadores bajaran la intensidad porque nos podíamos haber quedado con tres. Tenemos que ser mucho más serios. El árbitro que pite lo que le salga de los cojones, pero tenemos que ser más serios", sentenció el técnico.

Tras el encuentro, Las Palmas se quedó con 35 puntos habiendo perdido cuatro de los últimos cinco choques. Están a 17 puntos de los puestos de ascenso directo y también se sigue complicando llegar a los de playoff, que se quedan a siete. No será sencillo para Pepe Mel conseguir plaza de privilegio, pero está claro que con actuaciones así será aún más difícil. Quizá Pablo Iglesias también entienda su situación.

