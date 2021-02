La pista de Jesé: "Mbappé tiene muchas ganas de ir al Real Madrid"

Jesé Rodríguez está de vuelta en el fútbol español. El talento canario jugará en la UD Las Palmas hasta final de temporada y está ilusionado a sus 27 años. Así lo mostró en El Partidazo de COPE este miércoles en una entrevista en la que solo quiso hablar de fútbol y, además de su carrera, se refirió a un excompañero del PSG, Kylian Mbappé, muy vinculado con el club en el que creció: el Real Madrid.

Jesé no se mordió la lengua: "Mbappé tiene muchas ganas de ir al Real Madrid", dijo. Y no oculta que ha hablado alguna vez con el delantero del club merengue: "Cuando más empezó a ver al Madrid con 16 años estaba Cristiano y era su ídolo. Le encanta el Madrid y estoy seguro que va a jugar allí algún día", se moja sobre su futuro justo ahora que Mbappé debe tomar una decisión.

El Madrid espera por Mbappé. La pelota está en el tejado del ariete, que debe decidir antes de que acabe la temporada si renueva por el PSG (tiene contrato hasta 2022) o se decanta por buscar nuevo equipo, siendo el Real Madrid el favorito para su fichaje. Jesé da la última pista de un culebrón que tiene enganchado al madridismo, que quiere ver de blanco a una de las mayores estrellas mundiales.

Jesé Rodríguez, presentado con la UD Las Palmas UD Las Palmas

Centrado en el fútbol

En cuanto a él mismo, Jese reconoce que le apete "hablar de fútbol. El pasado hay que dejarlo atrás y ahora quiero estar centrado en el fútbol. He puesto siempre de mi parte pero al final las cosas no se han dado", dice un Jesé centrado en la oportunidad que le ha brindado Las Palmas.

No se olvida del momento que marcó su carrera deportiva, su lesión contra el Schalke: "Muchas veces le he dado vueltas a la lesión del Schalke. Está claro que marca mi carrera deportiva. Era como si fuera un Ferrari a 300 km/h y se rompe. Y hay que empezar de cero y repararlo".

En su 'casa', en Gran Canaria, Jesé tratará de demostrar al mundo que todavía tiene mucho fútbol que dar: "Mucha gente me ha dado por un retirado. Eso me da más ganas de entrenar y de jugar bien", dice. Y para ello, la opción lógica era volver a Las Palmas: "Tenía ofertas de Turquía, México, Arabia... Me quedo aquí porque tengo cerca a la gente que me quiere y el apoyo del club".

