Paco Jémez salva la vida a un golfista que sufrió un infarto con un masaje cardiorrespiratorio

Paco Jémez ha demostrado la importancia de tener un mínimo conocimiento de los primeros auxilios. El que fuera entrenador del Rayo Vallecano, entre muchos otros, hizo valer esa experiencia durante una jornada en un campo de golf de A Coruña. El entrenador se encontraba en las instalaciones de A Zapateira y logró salvarle la vida a un octogenario que sufrió un infarto sobre el césped.

Jémez siempre ha sido un gran aficionado del golf. Por ello, el pasado lunes acudió al club gallego para disfrutar de una jornada tranquila junto a un amigo. Sin embargo, cuando se desplazaba hacia uno de los hoyos, vio un grupo de octogenarios alarmados ante el ataque había sufrido uno de ellos.

Tres hombres se encontraban alarmados y paralizados ante la situación que estaban viviendo. Según relata La Voz de Galicia, el cuarto de este pequeño grupo de amigos estaba tendido en el suelo al sufrir el infarto. Jémez, acompañado de su amigo, alzó la vista y vio una escena en la que nadie sabía cómo reaccionar. El técnico se acercó y comenzó a realizarle un masaje cardiorrespiratorio con el objetivo de evitar el fallecimiento del afectado.

Paco Jémez, durante un entrenamiento del Rayo Vallecano Twitter (@RayoVallecano)

Paco Jémez estuvo varios minutos con el paciente. El técnico, además, recibió la ayuda telefónica de un médico que le seguía dando instrucciones de qué pasos seguir. Según cuenta el periódico gallego, al rato llegó otra socia del club que, por suerte, era enfermera. Ambos estuvieron intercambiándose mientras realizaban al octogenario ese masaje cardiorrespiratorio.

Poco después llegaron los servicios médicos en una ambulancia. Tras varias descargas, lograron estabilizar al hombre y reconducir la situación. Sin embargo, la intervención de Paco Jémez y la posterior ayuda de la enfermera durante más de diez minutos fue determinante para evitar la pérdida del octogenario.

En declaraciones a la Cadena COPE, el propio Paco Jémez ha relatado lo sucedido el pasado lunes. "Sabía hacerlo, me había interesado, pero nunca había tenido ocasión", ha explicado. La inexperiencia no fue un problema y la colaboración de Jémez fue clave. Su interés derivaba de si sucedía algo "en un campo de fútbol y había que ayudar". No le ha ocurrido en los banquillos, sino en lo que se planificó como una jornada tranquila en el campo de golf.

El extécnico del Rayo y Las Palmas, al conocer que el octogenario está estable, se ha mostrado "muy orgulloso" y con "satisfacción" por haber conseguido intervenir a tiempo y con buenos resultados.

Jémez, sin equipo

El entrenador se encuentra actualmente sin equipo. Jémez siempre ha desarrollado su carrera como técnico en los banquillos españoles. Sin embargo, en 2017 probó suerte en México haciéndose con las riendas del Cruz Azul. 48 partidos y prácticamente 12 meses después, el canario tuvo que abandonar el banquillo rodeado de críticas y alguna que otra polémica con la prensa.

Volvió a Las Palmas media temporada y, posteriormente, regresó al Rayo Vallecano. Del club madrileño saldría un año y poco después. Desde entonces -el pasado verano-, Paco Jémez se encuentra sin equipo.

[Más información - Jémez estalla contra los políticos en la gestión del Covid-19: "Habrá que pedir responsabilidades penales"]