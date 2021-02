Grant Holloway bate el récord del mundo indoor de 60m vallas en Madrid

El estadounidense Grant Holloway, campeón mundial de 110 m vallas, borró de las listas, con una marca de 7.29, el récord mundial de 60 m vallas que ha permanecido 27 años en poder del británico Colin Jackson, con un crono de 7.30 acreditado el 6 de marzo de 1994 en Sindelfingen (Alemania).

Un estado de forma portentoso, un paso de valla agresivo y los 667 metros de altitud de Madrid se combinaron para que Holloway firmara un nuevo récord del mundo en pista cubierta, el número 32 que alumbra la capital española.

Hace dos semanas, en Lievin (Francia), el estadounidense había corrido en 7.32, un crono que repitió en este mitin madrileño ya en semifinales, pese a ser el penúltimo en salir de tacos (164 milésimas). El campeón de España, Asier Martínez, fue segundo en la misma carrera con récord nacional sub-23 (7.61).

Hora y cuarto después, en la final, despegó por la calle 6 y en el segundo obstáculo ya estaba en cabeza, avanzó agresivo y se arrojó sobre la línea. El campeón mundial bajo techo, el británico Andrew Pozzi, fue segundo con 7.51.

Ya avisó

Holloway declaró este martes que afronta con "mucha ilusión" su participación en la prueba del World Indoor Tour que se disputará mañana en la pista madrileña de Gallur, en la que intentará "ganar la carrera" sin obsesionarse con batir el récord de la prueba. "Es mi primera vez en Madrid y vengo con mucha ilusión. Quiero salir a la pista y divertirme. Veo posible bajar de esa marca (7.30) y si cae un récord bienvenido sea, pero si no, disfrutaré. No quiero que sea una obsesión", dijo el estadounidense.

"Es la primera vez que vengo a Madrid. Sé que es una ciudad con mucha tradición, en la que se han batido 31 récords mundiales, y no pasa nada si yo no lo bato. Lo que quiero es ganar la carrera", confesó. "Para mí estar aquí es como un sueño. Es el trabajo que siempre he querido hacer, estoy disfrutando mucho. He tenido una experiencia tremenda en los mítines anteriores (del World Indoor Tour) y está siendo un año muy bueno", concluyó.

Su gran rival en las vallas en el mundo, Orlando Ortega, tuvo que parar por lesión. El vallista hispano-cubano no estará en el Europeo de Torun, en Polonia, por problemas en uno de sus pies. Sucedió en Dortmund el pasado 7 de febrero cuando golpeó una valla con su pie izquierdo, lo que provocó que se hiciera una luxación en tres dedos.

Al español no le va tan bien la distancia de 60m como la de 110m, donde es subcampeón olímpico. El duelo con Holloway, de momento, tendrá que esperar. Aunque sus actuaciones en los Europeos de Belgrado 2017 y Glasgow 2019 no invitan demasiado al optimismo al haber sido séptimo y cuarto respectivamente.

