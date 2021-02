Jordi Alba, autocrítico: "Estamos jodidos, nosotros somos los culpables"

El FC Barcelona encadena una última racha de partidos para olvidar. Tras el fracaso vivido en la Copa del Rey donde cayó por 2-0 contra el Sevilla diciendo prácticamente adiós al torneo, esta semana ha sido goleado por el PSG en la Champions y ha perdido dos puntos en el Camp Nou ante el Cádiz.

Para algunos como su técnico, Ronald Koeman, este traspié ha sido más doloroso incluso que la goleada ante el PSG con la exhibición de Mbappé. En el conjunto azulgrana estaban muy ilusionados ante este partido para darle la vuelta a la situación, comenzar a preparar las futuras remontadas y además recortar distancia con el Atlético de Madrid en La Liga.

Sin embargo, el conjunto azulgrana, al contrario de lo que hizo el Real Madrid con su victoria en Zorrilla ante el Valladolid, no ha podido aprovechar esta oportunidad inmejorable y se hunde en esta crisis que abarca ya prácticamente toda la temporada. Al menos, en el equipo azulgrana no esconden los problemas y hacen autocrítica.

Leo Messi, encerrado entre varios jugadores del Cádiz REUTERS

"Es culpa nuestra. Muy jodidos. Un partido que teníamos dominado. Sabíamos que se cerraban mucho y en una jugada aislada... Es una lástima. Los culpables somos nosotros. Era una oportunidad única". Así de contundente se mostraba Jordi Alba tras el partido y tras ese empate a un gol que deja al Barça muy tocado. Los de Koeman han perdido cinco puntos en sus duelos directos con el cuadro de Álvaro Cervera.

A pesar de todo, Jordi Alba sigue confiando en el equipo y asegura que queda mucho margen para pelear esta liga, aunque bien es cierto que han perdido una ocasión que era casi inmejorable: "Queda mucho, pero no se pueden escapar estos puntos. Hoy era una oportunidad única. No hay excusas. Es una lástima. Hay que recapacitar y mejorar. Esto no se puede aceptar".

No hay excusas

Casi como en un discurso de piloto automático, fruto de la decepción y de la frustración por haber perdido dos puntos que tenían ganados tras un partido de claro dominio aunque no mucho brillo, Jordi Alba repetía una y otra vez que no hay excusas para este tipo de 'derrotas'.

Álex Fernández celebra el gol ante el Barça LaLiga

Además, asegura que no pueden sorprenderse porque conocían de sobra al Cádiz, equipo que les venció en la primera vuelta en un partido bastante similar al disputado esta tarde en el Camp Nou: "Están muy bien trabajados. Allí ya nos ganaron. Sabíamos que se encerrarían. No hay excusas. Es una lástima".

Por último, el lateral zurdo del FC Barcelona apeló a la identidad del equipo y al ADN del club para no bajar los brazos y no rendirse, al menos mostrando una imagen combativa en lo que queda de curso, y seguir esperando pinchazos de los equipos que van por delante en la tabla: "Tenemos que seguir, somos el Barça. Hay que seguir en las tres competiciones, pero hoy ha sido una lástima. Teníamos una oportunidad única. Lo hemos intentado". El Barça se juega en las próximas semanas su futuro en un curso que ya tiene muy cuesta arriba tras los últimos resultados cosechados.

