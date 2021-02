C. Tangana quiere componer el himno del centenario del Celta de Vigo: el guiño del club

Izal puso himno al centenario del Alavés y otro artista español de éxito en los últimos tiempos podría hacer lo propio con el Celta de Vigo. Se trata de C. Tangana, quien en los últimos meses se ha vuelto a aupar en los puestos más altos de las listas musicales gracias a éxitos como Tú me dejaste de querer o Comerte entera. Ahora parece estar dispuesto a dar el salto a los campos de fútbol, en concreto Balaídos.

Todo ha surgido a raíz de una encuesta realizada por la cadena Radio Vigo (Cadena SER) a través de su cuenta de Twitter. Se preguntaba a todos los aficionados del Celta de Vigo sobre su músico preferido para hacer el himno del centenario del club celeste, que se celebrará en 2023, dentro de dos años. Entre las opciones no estaba C. Tangana.

Los elegidos para la encuesta fueron Iván Ferreiro, Siniestro Total, Carlos Núñez y Tony Lomba y Eladio. No estaba entre ellos el artista madrileño C. Tangana, pero eso no fue impedimento para que él mismo se sumara, ya que se invitaba a la audiencia aportar sus propias opciones. Y C. Tangana se propuso a sí mismo.

Ayer estrenamos una canción de Carlos Sampedro dedicada al @RCCelta. Os preguntamos por el músico que os gustaría que compusiese el himno del club en el centenario de 2023. ¿Cuál sería tu opción? Te proponemos 4 pero puedes aportar otros nombres — Radio Vigo (@RadioVigo) February 18, 2021

Un escueto "¿Puedo intentarlo?" revolucionó las redes sociales. El apoyo al artista que mezcla reguetón, trap y diversos estilos musicales fue masivo, superando con creces a cualquiera de los incluidos en la encuesta.

La respuesta de C. Tangana se hizo tan viral que llegó a oídos del Celta. Por ahora se desconoce si el club vigués se planteará acudir al artista apodado como 'El Madrileño' para hacer su himno, pero se ha dejado constancia de que han alucinado como todos.

El Celta colgó en su Twitter este viernes una sucesión de fotos en las que aparecía el tuit de C. Tangana, la respuesta del grupo musical Novedades Carminha y, por último, un meme alucinando con la posible unión que podrían hacer para dar voz al himno del centenario del Celta.

Y, ¿qué vínculo tiene C. Tangana con el Celta? Si bien él es madrileño, nacido y criado en el barrio de Carabanchel, Antón Alvárez, su nombre real, tiene familia viguesa.

