Así suena 'Comerte entera', la nueva canción de C. Tangana con Bárbara Lennie como musa

C. Tangana, en el videoclip de su nueva canción.

C. Tangana lo ha vuelto a hacer. Después de causar verdadera sensación entre sus cada vez más numerosos seguidores con el lanzamiento de Tú me dejaste de querer, en la madrugada de este viernes ha publicado su nuevo tema, Comerte entera. Una canción que ya está arrasando y que va camino de convertirse en uno de los temas que más comentados de este inicio de año.

El videoclip, protagonizado por Bárbara Lennie -uno de los grandes talentos interpretativos de nuestro país- es atrevido y en la línea de C. Tangana, al que le encanta crear polémica con sus trabajos. Así, al ritmo de "no puedo más que pensar en tu forma de hablar, roneando. No puedo más que pensar en tu culo al pasar, rebotando", vemos a la protagonista de El desorden que dejas con un sensual kimono de seda de vistosos colores desplegando todas sus dotes interpretativas.

Comerte entera es una bossa nova pegadiza y rítmica que cuenta con la participación de la leyenda brasileña Toquinho con la guitarra y haciendo los coros, y que se incluirá en el nuevo álbum que C. Tangana publicará en febrero, El Madrileño. Un tema que promete pulverizar todos los récords del artista y convertirlo en uno de los fenómenos más importantes de la música española.

Antón Álvarez, Madrid, 30 años, llevaba unos días dando pistas sobre el nuevo tema a través de las redes sociales. Encendió la curiosidad de sus seguidores publicando una lista de canciones de otros artistas para conocer cómo iba a sonar; también un vídeo corto donde sonaba alguna melodía y una misteriosa declaración en una entrevista. C. Tangana también saber jugar con el hype, convirtiendo cada nuevo sencillo en lo más comentado.

El artista madrileño había lanzado el pasado noviembre Tú me dejaste de querer, con Niño de Elche y La Húngara; y antes Demasiadas mujeres, un tema que recibió críticas por apropiación cultural. Ambos también formarán parte del nuevo álbum que ultima C. Tangana.

La letra

Comerte entera.

No puedo más que pensar.

En tu forma de hablar.

Roneando.

No puedo más que pensar.

En tu culo al pasar.

Rebotando.

Y en tu forma de atarte el pelo con una cola, para atrás.

Quiero agarrarte, no aguanto más sin.

Comerte entera (x4).

Essa mina é um perigo (x4).

No puedo más que pensar.

Quién te saca a bailar.

Perreando.

No puedo más que pensar.

Si él te sabe tocar como yo.

Susurrando.

Y en tu forma de atarte el pelo con una cola, para atrás.

Quiero agarrarte, no aguanto más sin.

Comerte entera (x4).

Essa mina é um perigo (x4).

No puedo más que pensar. En tu forma de hablar