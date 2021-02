Rivaldo adelanta el futuro de Messi: "Fue su último partido en Champions como culé en el Camp Nou"

No hay opciones. Rivaldo, el que fuera goleador del FC Barcelona, tiene muy claro cuál es el futuro de Leo Messi tras esta temporada. La leyenda azulgrana ha sido muy certero con su análisis de la eliminatoria del equipo catalán y estima que los culés están fuera de la Champions League. Eso es lo que se esgrime de la noticia que ha lanzado al mundo estimando que fue "su último partido como culé en Champions en el Camp Nou".

El peso del resultado de este martes va a tener consecuencias más allá de esta misma temporada. "El Barcelona no puede dar a Messi la posibilidad real de luchar por ningún título importante. Su futuro será el PSG, más todavía viendo su exhibición en el Camp Nou. Es un equipo que sí le puede dar opción de seguir ganando títulos", insiste Rivaldo en unas declaraciones que ha distribuido la casa de apuestas Betfair. El exdelantero cree que el argentino firmará por la entidad parisina este verano.

Con respecto al partido de vuelta, Rivaldo lo tiene muy claro. "No hay ni un jugador de la plantilla que crea en la remontada. Es imposible darle la vuelta", por lo que así sostiene que será el último encuentro de Messi en el Camp Nou como jugador del Barça en la máxima competición continental. De esta manera, el argentino se habría despedido de este estadio y esta camiseta anotando el penalti con el que empezó el encuentro pero que quedó solapado por todo lo que vino después.

Celebración de Leo Messi ante el PSG Reuters

Eso sí, Rivaldo le exime de responsabilidades. "Messi está por encima de sus treinta años asumiendo todavía la responsabilidad del equipo. Y para colmo, esta temporada ha visto como su mejor compañero, Luis Suárez, se ha marchado en una venta incomprensible que ha servido para hacer más fuerte que nunca al Atlético de Madrid. Es que Suárez ahora es el actual Pichichi", explica un resignado culé que ve como su antiguo equipo está tirando otra temporada.

Señala

Tampoco hace responsable a Koeman de la goleada. "Leo críticas a Koeman por poner a Piqué. Pero cómo no lo iba a poner, si no tiene buenos jugadores para ocupar ese puesto. Normal que pusiera inmediatamente a Piqué, aunque no haya alcanzado su nivel competitivo. Esto sólo demuestra que el Barcelona no tiene plantilla. No la tiene. No puede rotar cuando no están los mejores. Lo contrario le ocurre al PSG, que jugó sin Neymar y Di María y sin embargo sacaron un once potentísimo", explica el exfutbolista.

Además, ha mostrado su apoyo público a Joan Laporta en su carrera por convertirse otra vez en presidente del Barça. "Sí, declaro públicamente que lo apoyo porque creo que el club necesita la figura de un presidente fuerte que sea capaz de devolver al club donde pertenece, a luchar y reclamar el espacio que siempre tiene que ocupar", sentenció el que fuera delantero culé. El próximo 7 de marzo saldrá de dudas una afición aún dolida por el resultado obtenido ante el PSG.

[Más información: El Barcelona y una factura de Champions que agrava su crisis económica]