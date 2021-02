Jorge Calabrés: "Messi siempre se va de rositas, ¿dónde ha estado los últimos cinco años?"

Jorge Calabrés, director de EL BERNABÉU y jefe de la sección de Deportes de EL ESPAÑOL, fue uno de los tertulianos de La Tribu de A Diario en Radio MARCA este miércoles. El tema absoluto del día fue la humillación al Barça a manos del PSG en el Camp Nou y Calabrés no se mordió la lengua.

Leo Messi ha de ser el principal señalado para Calabrés, que recordó los recientes fracasos culés con el argentino en el equipo cobrando sus 555 millones. Además, ve muy difícil una renovación del equipo azulgrana por sus problemas económicos.

El Barça, inferior

"La cosa está en la campaña, esta milonga que se nos ha vendido antes del partido. Que es que el Barcelona estaba al 50%, que el Barcelona tenía muchísimas ganas al PSG, la conjura del vestuario... La realidad era esta. Me preguntásteis y ya dije que era más fácil que el Real Madrid ganara La Liga a que el Barça elimine al PSG de Champions".

Mbappé vs. Messi

"El PSG tiene al mejor jugador del mundo ahora mismo, que marca las diferencias, que es Mbappé, y el Barcelona tiene a Messi, que 555 millones que ha cobrado después, lo que queda es Juventus 3-0 Barcelona, Roma 4-1 Barcelona, Liverpool 4-0 Barcelona, Barcelona 1-4 PSG y el 2-8 del Bayern".

El Barça, sin soluciones

"¿Qué soluciones tiene este Barcelona? Con una deuda a corto plazo de más de 600 millones que tiene que pagar, ¿cómo va a ir al mercado? ¿A quién va a fichar? Esa es la cruda realidad del Barcelona".

La cara de Leo Messi tras el cuarto del PSG Reuters

Messi, de rositas

"Que Messi cobra más del triple de Mbappé. Habláis de Messi como si fuera un canterano. Que cobra 138 millones al año. Que es el jugador mejor pagado del mundo. Siempre Messi se va de rositas. ¿Dónde ha estado los últimos cinco años? ¿Por qué lo libráis siempre?".

La falsa renovación del Barça

"El día después del 2-8 todo el mundo decía que iba a haber una reconstrucción total en el Barcelona. La realidad es que están todos menos Luis Suárez. No hay dinero para fichar y no va a poder fichar. Este año ha fichado a Sergiño Dest y no ha podido fichar a Depay. Y lo de Arthur-Pjanic...".

Messi, ¿otro año como culé?

"Al Barcelona no le viene bien la exhibición de Mbappé de ayer. La exhibición de Mbappé va a hacer que el PSG, que ya tiene a Neymar renovado, vaya a ir a renovarle como sea. Y a Messi se le cierra la puerta de París e igual el Barça tiene otro año más con Messi".