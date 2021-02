Heurtel rompe su silencio: "En los próximos días decidiré si termino la temporada en un club"

Uno de los nombres en la temporada baloncestística europea es el de Thomas Heurtel. El jugador francés ya lleva más de un mes fuera de la disciplina del Barça después de que llegase a un acuerdo para rescindir su contrato. Las desavenencias con Jasikevicius llegaron a su cumbre cuando le dejaron abandonado en Estambul después de que el club descubriera que estaba hablando con el Real Madrid para resolver su futuro. Los azulgranas no le dejaron irse a la entidad blanca, que le espera en verano.

El jugador ha acabado con su silencio de los últimos meses, donde no ha querido hablar demasiado sobre su polémica salida del club azulgrana. "Yo estoy con la selección francesa y quiero hablar de la selección francesa. Estoy contento de volver a sentir las sensaciones de un cinco contra cinco, contento de reencontrar el placer de jugar a baloncesto. He pasado la página Barça y espero que el futuro sea brillante", expone Heurtel desde la concentración de Francia en Montenegro.

Eso sí, ha dado algunos detalles sobre las llamadas que ha recibido desde que ya no pertenece a la entidad azulgrana y su futuro. "He tenido muchas ofertas de muchos equipos de Europa, incluido el Villeurbanne, pero todavía no he tomado la decisión de si acabar la temporada en un club o no. Lo decidiré en los próximos días", esgrimió el jugador galo. La cláusula de su contrato que le impide firmar por el Real Madrid ha sido fundamental para acabar con las opciones que podía tener en este invierno.

Heurtel ha reconocido que sigue entrenando en el complejo Next MVP de Badalona desde que se confirmó su salida el pasado 19 de enero. "Físicamente me encuentro bastante bien. A nivel colectivo es diferente, porque llevo dos meses sin jugar y seguro que no estoy a mi mejor nivel. Pero durante unos minutos sí que puedo ayudar", aseguró el base de cara a poder volver a tener presencia en una cancha de baloncesto en esta concentración.

Su acuerdo

El Barcelona se ha salido con la suya y todo gracias a una cláusula que ha incluido en el acuerdo de desvinculación que impedirá a Heurtel jugar en la ACB con otro equipo en lo que resta de la temporada 2020/2021. Pero, cuando acabe, no podrá hacer nada para evitar que el francés y el Real Madrid cierren un acuerdo a partir de verano. El periodista Chema de Lucas adelantó que el base se incorporará a la disciplina blanca tras los Juegos Olímpicos de Tokio y firmaría por una temporada con opción a otra.

No sería la única incorporación que prepara el equipo para la próxima campaña. En función de lo que suceda con Deck, que podría dar el salto a la NBA, el Real Madrid tendría que analizar las opciones para la zona de alero. Garuba también está pendiente de su clase de draft, pero, independientemente de su decisión, Tavares también tendrá un nuevo acompañante en su posición. En el aire también están los futuros de Felipe Reyes y Jaycee Carroll ante sus posibles retiradas, así como Laprovittola y Tyus no seguirán.

