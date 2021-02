Pjanic: "Desconozco las razones exactas por las que no juego lo esperado"

Regresa la Champions League y lo hace con las primeras cuatro eliminatorias de la ronda de octavos de final. Es el turno para Barcelona y PSG y antes del encuentro en el Camp Nou, Miralem Pjanic ha concedido una entrevista a Téléfoot para analizar el duelo y también sobre su adaptación al club blaugrana.

El futbolista no entiende porque juega menos de lo que se presuponía, después de ser una de las incorporaciones estrellas de la temporada en Can Barça: "Las razones exactas por las que no tengo el tiempo de juego esperado, las desconozco. Sigo trabajando y hay que respetar las decisiones que se tomarán, aunque no esté de acuerdo".

Lo que tiene claro el centrocampista es que no ha dicho su última palabra: "Quiero dejar mi huella en este club". Ya metido en materia sobre el duelo ante el PSG, Pjanic ha asegurado que es "el gran partido de los octavos de final" y también que "no será sencillo para los dos equipos".

"Lo que realmente desean ellos es levantar la Champions, ya que para el PSG ganar la Ligue-1 es casi una obligación. Viví lo mismo en la Juventus, cuando ganar un campeonato parecía fácil, pero no es así. Ganar es algo extraordinario", ha continuado explicando Pjanic.

De Messi a Mbappé

También ha sido preguntado por el eterno debate entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, ya que ha tenido la gran suerte de poder compartir equipo con ambos: "Es difícil quedarme con uno de ellos. Cristiano es impresionante por su regularidad y rigurosidad en el trabajo. Está tan focalizado en los pequeños detalles; goles, estadísticas, que jamás he visto algo parecido. Lo de Messi es un don, es muy difícil marcarle bien. Es magia. Son dos grandes campeones".

Leo Messi, en un momento de la semifinal de la Copa del Rey entre Sevilla y Barcelona Reuters

De Messi ha seguido hablando para señalar que si el '10' quiso abandonar el club en verano era porque "tenía sus razones", pero eso no quita para que "ahora mismo" esté "centrado en lograr los objetivos de esta temporada". No es fácil pasar página después de todo lo que vivió, pero creo que lo ha hecho. Se le ve motivado y muy fuerte. Nosotros tenemos que aprovecharlo y llegar lo más lejos posible en todas las competiciones", ha asegurado.

Finalmente, también ha hablado de Kylian Mbappé, quien le impresiona "por su capacidad de deshacerse de los rivales", además de destacar que "todo va muy deprisa para él, pero tiene una madurez en el juego que normalmente sueles tener con mucha experiencia. Es uno de los mejores del mundo".

