El cruce de declaraciones inédito entre José Mourinho y Carlo Ancelotti

Este miércoles se ven las caras el Tottenham y el Everton, en un nuevo partido de la FA Cup. Antes de dicho encuentro, los técnicos de uno y otro equipo han comparecido ante los medios de comunicación. Ambos ex del Real Madrid o Chelsea. Pero entre ellos no hay mal rollo, sino que se han dedicado unos piropos que se han vuelto virales.

José Mourinho no dudó en afirmar que Carlo Ancelotti es "un ganador", teniendo también unas palabras para el colombiano James Rodríguez: "Carlo es Carlo. No va a un club a perder el tiempo. Intenta ser Carlo. Un ganador. Aporta ambición. Fichajes como Allan o James son dos grandes jugadores. Con paciencia y desarrollo continuo del equipo, nadie mejor que Carlo para regalar un trofeo al Everton".

Tampoco dudó el técnico italiano en recoger el guante para contestar a The Special One, de quien dice tener una "idea del fútbol" muy próxima: "Creo que estamos muy cerca de nuestra idea del fútbol. Es un honor para mí ser comparado con José. No hablamos mucho sobre esto, pero la forma en que veo su juego en equipo es comparable a la nuestra".

James Rodríguez y Carlo Ancelotti, en el Everton Reuters

"Los equipos de Mourinho siempre están en equilibrio, están haciendo un buen trabajo tanto en defensa como en ataque. No sé si es un estilo antiguo o un estilo nuevo, no importa. Pero si me dicen que su equipo está jugando un fútbol antiguo, me alegro", ha afirmado Carlo Ancelotti en rueda de prensa.

Ancelotti y Mourinho son considerados como dos de los mejores entrenadores del mundo. De hecho, la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) colocó al portugués en el puesto número cuarto en el ranking de mejor técnico de la última década, con 91 puntos, y a Carlo en el octavo, con 57.

Bajas para el partido

En lo que se refiere al partido, José Mourinho ha confirmado que no podrá contar con Sergio Reguilón para enfrentarse al Everton en la FA Cup, ya que sigue de baja por lesión: "Serge Aurier dejó el partido el otro día. ¿Puede jugar mañana? No lo sé. No lo creo. Pero tenemos una sesión de entrenamiento más. Giovani Lo Celso no tiene opción, Sergio Reguilón no tiene opción. Dele Alli entrenó ayer y estuvo bien. ¿Puede jugar mañana? No lo sé. No está lesionado pero tampoco en forma".

