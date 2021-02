El Atlético y los casos de Covid-19: dos positivos más antes de su partido frente al Celta

El Atlético de Madrid se ha visto afectado por dos nuevos positivos por Covid-19. En los últimos test antes del partido de este lunes frente al Celta de Vigo, los médicos han detectado dos resultados que comprometen su presencia esta noche en el Wanda Metropolitano. El club ha cancelado la concentración y los jugadores irán directamente desde sus casas al estadio. Según ha informado el diario MARCA, los positivos serían Thomas Lemar y Héctor Herrera.

Es por lo que la plantilla no ha hecho el pertinente entrenamiento de activación que siempre hacen antes de un partido. El club ha enviado pautas para que lo hagan desde sus casas. Cabe resaltar que Carrasco, Hermoso, Joao Félix y Dembélé han dado positivo en las últimas semanas, con la situación del belga más cercana a su recuperación. El madrileño también podía entrar en la lista al haber cumplido ambos los 10 días de cuarentena. Pero estos dos resultados vuelven a poner en jaque al equipo.

Aunque Simeone no quiso poner el foco sobre los jugadores en cuanto a responsabilizarles de los positivos directamente, el club sí que se ha preocupado por ciertas actitudes que podían exponer a la plantilla. La situación que tienen los rojiblancos es envidiable de cara a sus opciones por el campeonato y los únicos enemigos que podrían tener son las lesiones o un brote de coronavirus como el que parece afectar a la plantilla.

Diego Pablo Simeone, en un entrenamiento del Atlético de Madrid EFE

El partido, como tal, no corre peligro ya que el resto de la plantilla ha dado negativo y no ha estado en las últimas horas expuesta. Aún así, la alerta sobre estos casos que se han concentrado en el club rojiblanco preocupa. No es normal tantos casos en un corto período de tiempo, pero, por el momento, ninguno de ellos está resultando sintomático. Simeone verá este lunes directamente a sus jugadores en el estadio sin poder trabajar antes con ellos.

Ya son 13 los futbolistas de la primera plantilla que han pasado el coronavirus. Desde Renan Lodi, han tenido la experiencia del positivo Ángel Correa, Sime Vrsaljko, José María Giménez, Ivo Grbic, Luis Suárez, Lucas Torreira, Yannick Carrasco, Mario Hermoso, Joao Félix y Moussa Dembélé. Además, Santiago Arias y Diego Costa también resultaron contagiados antes de desvincularse del club. Simeone, que también ha superado el virus, se resignaba y explicaba que "hay que convivir con este tipo de situaciones" en rueda de prensa.

Además, la plantilla sigue conviviendo con la sanción de Kieran Trippier. La Comisión de Apelación de la FIFA desestimó el recurso del Atlético de Madrid en el marco del caso de apuestas deportivas que implica al defensa inglés y seguirá sin él hasta el 28 de febrero. El inglés no puede tan siquiera entrenar con el resto de la plantilla y ha tenido que pagar 78.500 euros de multa.

[Más información: Brote de contagios en el Atlético de Madrid: Dembélé, nuevo positivo]