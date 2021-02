Terremoto en Granada: el Barcelona se mete en semis de la Copa en un partido de locura

Uno y otro entrenador comenzaron a mover banquillo, pero el Barça no lograba inquietar al portero rival. Así llegaron los últimos quince minutos y entonces Koeman decidió poner toda la carne en el asador sumando a Riqui Puig a los jugadores de ataque, saliendo del partido Busquets.

La apuesta ofensiva del Barcelona fue contrarrestada por Diego Martínez metiendo a Jesús Vallejo en el campo para fortalecer su defensa. Se olía el técnico del Granada que el asedio no iba a tener tregua. Y, como dicen algunos, "no hay fútbol sin chilena". Pues chilena de Griezmann que no acabó en gol porque Aaron volvió a aparecer para evitarlo.

Sobre la bocina

Antes del final del partido todavía Dembélé estrelló el balón en el larguero y, finalmente, el Barça encontró su premio. Griezmann recortó distancias en el 88'. El francés se ayudó del poste y del portero para marcar el primero de los visitantes. Pero el fútbol no entiende de estéticas y con este tanto la emoción volvió a Los Cármenes.

Griezmann celebra el 2-1 del Barcelona Reuters

Gol del Barcelona y nuevo palo en el 90. Se fue preparando Messi el disparo hasta que vio el hueco, disparo y su remate lo rechazó el poste. Con cuatro minutos de añadido y las pulsaciones fuera de control, apareció Jordi Alba para forzar la prórroga. Creyeron los culés y recibieron el premio sobre la bocina. Aunque todavía pudo cambiar todo si el disparo en la última acción de Luis Suárez no hubiese salido tan cruzado.

Prórroga de infarto

Ese susto final dio una lección al Barcelona: habían forzado la prórroga, pero el trabajo no estaba finalizado. Braithwaite tuvo el tercero de los culés y casi si tiempo para reponerse, Messi lo intentó e hizo que Aaron se emplease nuevamente a fondo para firmar una gran parada.

Pero el Barça se sentía fuerte, se sentía grande y Griezmann marcó el tercero, el de la remontada en el 100'. El francés vivió su gran noche y de cabeza firmó un gran gol para poner por delante por primera vez en el partido al Barcelona. Los de Koeman se las prometían muy felices, pero ahí apareció Sánchez Martínez para señalar el punto de penalti.

Jordi Alba y Messi celebran el pase a las semifinales de la Copa del Rey Reuters

Los jugadores culés protestaron la decisión de pitar penalti a Dest por esa carga, pero el colegiado principal del encuentro consideró que el empujón era justo para señalar el punto de los once metros. Fede Vico se dirigió al balón y engañó a Ter Stegen para volver a poner las tablas en el luminoso.

Poco duró la alegría en Granada. En la segunda parte de la prórroga, Frenkie de Jong firmó el 3-4 para que después fuese Jordi Alba el que se unió a Griezmann con un nuevo doblete. Ocho goles, cuatro en la prórroga, para que el Barcelona consiga el tercer billete en juego de las semifinales de la Copa, donde ya esperaban Sevilla y Levante.

Granada 3-5 Barcelona

Granada: Aarón; Víctor Díaz (Foulquier, 46'), Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Yan Eteki (Nehuén Pérez, 105'), Montoro, Alberto Soro (Fede Vico, 58'), Kenedy (Machís, 46'); Antonio Puertas (Vallejo, 80') y Soldado (Luis Suárez, 65').

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto (Dest, 56'), Araujo, Umtiti (Braithwaite, 63'), Jordi Alba; De Jong, Sergio Busquets (Riqui Puig, 76'), Pedri (Lenglet, 112'); Trincao (Trincao, 63'), Griezmann y Messi.

Goles: 1-0, 33' Kenedy; 2-0, 47' Soldado; 2-1, 88' Griezmann; 2-2, 90+' Jordi Alba; 2-3, 100' Griezmann; 3-3, 102' Fede Vico (p.); 3-4, 108' De Jong; 3-5, 113' Jordi Alba.

Árbitro: Sánchez Martínez (C. Murciano). Mostró cartulina amarilla a los locales Yan Eteki (29') y Montoro (93'), y a los visitantes Messi (25') y Jordi Alba (103').

Incidencias: Partido correspondiente a la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes (Granada, España) a puerta cerrada.