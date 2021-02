El debate entre clubes y Federación por el fútbol femenino: "No podemos continuar así"

Este martes tuvo lugar una reunión entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los clubes de la Primera Iberdrola con motivo del protocolo antiCovid. La cumbre llegó después de que fueran las propias futbolistas las que emitiesen un comunicado en el que pedían soluciones para la actual situación que atraviesa en nuestro país el fútbol femenino.

El comunicado de las jugadoras no tardó en hacerse viral. "Creemos que es de vital importancia tener un protocolo que nos proteja y que se cumpla para poder desarrollar nuestra competición", exponían las futbolistas, quienes aseguraron que no buscaban "soluciones rápidas, sino eficientes, firmes y justas para los diferentes casos que existan".

La Federación contestó con su propio comunicado. Fuentes del organismo aseguraron a EL ESPAÑOL que "los primeros" que quieren que se juegue son ellos: "Es nuestra competición, queremos que se termine, pero primero está la salud". Con las cartas puestas sobre la mesa, este martes se celebró la cumbre entre las partes, aunque antes la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) emitió una nueva nota.

Parada de Misa Rodríguez a Belén, en el Real Madrid Femenino Santa Teresa de la Primera Iberdrola

Desde la ACFF mostraron su "malestar y absoluto apoyo a las futbolistas", así como también "la frustración y falta de interés y respuestas que obtuvieron nuestras capitanas tras su reunión con la RFEF". EL ESPAÑOL ha podido hablar con el presidente de la Asociación, Rubén Alcaine, quien señala que la situación que vive el fútbol femenino en nuestro país "requiere de cambios urgentes".

El dirigente explica el porqué los clubes lanzan el comunicado: "Nosotros comunicamos, exigimos, reivindicamos... Nosotros sacamos un comunicado porque se precisa dar una concreción, porque se han aplazado demasiados partidos. Nosotros vamos a hacer unas propuestas en las que entendemos que si se llevan a cabo se van a producir pocos o ningún aplazamiento y que se va a reducir el número de contagios que se están produciendo. Es lo que queremos a intentar".

Piña de las jugadoras del Granadilla en la Primera Iberdrola durante la 2020/2021 LaLiga

Alcaine afirma que si hicieron el comunicado es porque no pueden "continuar de esta manera". "No podemos seguir como hasta ahora. Vamos a sacar unas propuestas que, por supuesto, se las haremos saber a nuestras capitanas, que, al final, son nuestras jugadoras", apunta el presidente de la ACFF.

Falta de comunicación

Desde la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino mantienen que "la comunicación con la Federación es complicada". "A pesar de hablar, no modifican su hoja de ruta. Lo que nos queda a los clubes y a la Asociación de Clubes es denunciar lo que ocurre en los organismos competentes. Este es el problema", afirman. Mientras que desde la propia RFEF aseguran que están abiertos al diálogo siempre con el mejor de los talantes.

"Nosotros somos los primeros que creemos en el fútbol femenino. Hicimos un concurso de derechos audiovisuales, firmamos un convenio y hemos solicitado una liga profesional. Siempre hemos estado en primera línea. Pero no ahora, desde el principio, desde que en el 2015 nos asociamos", reivindica.

Esther celebra el gol del Levante Femenino ante el EDF Logroño en la semifinal de la Supercopa de España EFE

"Estamos ante una situación a la que no deberíamos haber llegado y a la que vamos a poner una serie de medidas y de soluciones que entendemos que van a reconducir la situación para que no se produzcan más aplazamientos, y para tener una competición sin que la suspendan como ocurrió el año pasado, como si de una liga juvenil se tratara", pone de relieve, ya que no comparte que se suspendiera la liga la temporada pasada.

Hay que recordar, que la Primera Iberdrola fue cancelada con motivo de la pandemia, algo que según la ACFF no se hubiese producido si se hubiera tratado de una liga profesional: "Se hubiesen agotado todas las vías antes de eso". El foco ahora está en el paquete de propuestas que los clubes van a trasladar a la Federación: "Vamos a intentar reconducir la situación".

Aunque advierten que todo depende del organizador, la Federación, no de los propios clubes. "No puede ser que se hayan producido tantos aplazamientos, es lo que vamos a intentar paliar y estamos seguros de que lo vamos a conseguir", afirma Alcaine. En total se han aplazado un 17 por ciento del total de partidos hasta la fecha, siendo el Sevilla el único club que ha podido completar las 18 primeras jornadas.

Debe haber prioridad

Alcaine considera que "para la ACFF la Primera Iberdrola es la competición más importante y en la que se invierten los mayores esfuerzos, sin olvidarnos de la Reto Iberdrola y de la Primera Nacional en la que tenemos un gran número de asociados -un total de 77-".

Las jugadoras del Atlético de Madrid celebran la victoria ante el Barcelona femenino en la Supercopa de España atleticodemadrid.com

"Por este motivo, nosotros hemos pedido una liga profesional, porque creemos que si la liga está gestionada por los clubes, que son al final los que ponen el patrimonio y asumen el riesgo. Al igual que tienen las obligaciones de pago para con las jugadoras y los cuerpos técnicos. Somos los que más en valor vamos a poner la competición", continúa explicando.

La intención de la ACFF es "poner en valor al producto", llevar al fútbol femenino en España a un escalón más. Aunque también tienden la mano a la negociación por el bien común: "De verdad que considero que ellos en algún momento han tenido la intención de llegar a acuerdos, pero al final es muy difícil avanzar cuando del propio organizador nacen subvenciones con unos requisitos que una parte de los clubes no pueden cumplir para acceder a esa subvención -se refiere al programa Élite-. Mientras no se ponga todo esto encima de la mesa y todos estén en igualdad de oportunidades para alcanzar esas subvenciones, será difícil llegar a acuerdos".

Primero la salud

Desde la Federación trasladan a EL ESPAÑOL que pese a que estudiarán las propuestas, es muy "complicado" implantar según que cosas porque ante todo prima la salud: "Hay que tener en cuenta que todos los clubes no tienen las mismas circunstancias económicas. Pero hay matices que si están de acuerdo los clubes se pueden mejorar".

La RFEF mantiene que hay tiempo para que la liga se pueda finalizar y confían en que así sea. "Hay cosas que no se pueden cambiar. El tema de salud no se puede ni se va a cambiar. Nosotros estamos intentando buscar soluciones con los clubes a las demandas de las jugadoras. La situación es la que es. En Segunda B y en Tercera también hay muchos aplazamientos. Lo más importante es que hay fechas y que estamos hablando en cómo terminar la competición. Estamos abiertos a todo", sentencian.

[Más información - El protocolo antiCovid del fútbol femenino, a debate: qué piden las jugadoras y qué dice la RFEF]