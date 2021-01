Koeman: "¿Impagos? No sé si es cierto, pero la prensa dice cosas que a veces no son verdad"

Ronald Koeman ha comparecido ante la prensa en la previa del partido frente al Rayo Vallecano. Los culés son los únicos de los tres primeros clasificados en liga que estarán en los octavos de final de la Copa del Rey y la apuesta por esta competición parece clara. Es por lo que el neerlandés se ha mostrado muy claro a la hora de explicar cómo afronta este choque y el resto de este torneo. A 10 puntos del Atlético en La Liga, esta parece su mejor opción para volver a reencontrarse con la senda del éxito.

Leo Messi regresa a la convocatoria después de cumplir los dos partidos de suspensión tras su expulsión en la final de la Supercopa de España. El argentino liderará a su equipo para seguir avanzando de ronda. El argentino ha sido noticia en esta rueda de prensa donde su técnico ha aclarado que está en buena forma tras este descanso. Han ganado los dos encuentros sin él, aunque les costara más de lo deseado.

Pero el tema de conversación ha sido sin duda el problema del club con los salarios. Con una deuda de 1.173 millones de euros, de los que 731 son a corto plazo, el Bará ve comprometido su futuro y también su presente, puesto que los futbolistas también están sufriendo en primera persona los problemas económicos de la entidad. El Partidazo de COPE reveló este lunes que los jugadores no cobraron la totalidad de la parte de su ficha que debían percibir en diciembre por falta de liquidez y que lo harán en febrero después de que hayan pedido un crédito para poder hacerlo.

Koeman ha eludido la cuestión y se ha metido con la prensa, sin conocer exactamente qué sucede en su club. Cabe explicar que los futbolistas del Barça cobran su ficha cada temporada repartida en dos pagos, uno en diciembre y otro en junio. El Barça vive casi al día y lucha por cada pago al que tiene que hacer frente, tanto es así que los jugadores, además de la rebaja salarial y el retraso en sus fichas, también han renunciado a las primas y demás incentivos.

La deuda

"De todos los clubes grandes se pueden sacar cifras económicas que con la Covid-19 no son buenas. No pasa solo en el Barça, pero sufrimos más que otros equipos la Covid-19 por el turismo"

¿Los jugadores cobran demasiado?

"No tengo opinión, el club hace contrato y el jugador lo firma, todos hemos ayudado con la rebaja salarial. Pero no veo a los jugadores preocupados por la situación económica"

Impagos

"No sé si es verdad que no hayan cobrado este mes. Tengo que preguntarlo antes porque no todo lo que sale en la prensa es verdad"

Messi vuelve

"Messi tiene muchas ganas de jugar y de ganar títulos, quiere estar en todos los partidos. Mañana tenemos charla y será al llegar a Madrid cuando daré el equipo"

Está al 100%

"Sí, Messi tuvo unas molestias, ahora está fresco, con ganas, sin molestias... para ganar cosas necesitamos a un Messi en forma y a su nivel"

Opciones en Copa

"No creo que la Copa sea más clara de ganar porque no estén Madrid y Atlético, hay equipos fuertes. En cambio, no estar en Copa les da ventaja a ellos para concentrarse en un partido por semana, aunque yo prefiero jugar cada tres días por estar en todas las competiciones"

Llegada de Xavi

"Xavi me gusta porque es un hombre de la casa, con personalidad, aquí en el equipo falta gente como él"

¿Falta un Puyol?

"Siempre hacen falta jugadores como él, es jugador de la casa, de club y con carácter, con personalidad... A cualquier equipo le hace falta gente como él"

