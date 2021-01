El Barcelona golea al Rayo Vallecano y es más líder en la Primera Iberdrola

El Barcelona ha vuelto a ganar. Lo que podría parece que no es ni siquiera noticia, sí lo es si se atiende a lo que sucedió hace tan solo una semana. Las culés se presentaron en Almería con las grandes favoritas para levantar la Supercopa de España por segunda edición consecutiva, pero no pudo ser.

El conjunto azulgrana cayó en semifinales ante el Atlético de Madrid, en la fatídica tanda de penaltis, dando así la sorpresa de la competición. Las rojiblancas se convirtieron a la postre en las vigentes campeonas de la Supercopa al vencer en la final, disputada en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, al Levante.

Con el objetivo de despejar dudas y volver a imponer su puño de hierro, el Barça volvió a su casa para enfrentarse al Rayo Vallecano, en uno de los encuentros aplazados -este de la quinta jornada de la Primera Iberdrola- que todavía tiene pendientes el equipo catalán.

Pilar García y Mariona Caldentey, durante el Barcelona Femenino - Rayo Vallecano Femenino de la Primera Iberdrola EFE

Se desquitó así el Barcelona en el campeonato doméstico. Dos semanas complicadas han pasado las culés, que a su eliminación a las primeras de cambio en la Supercopa de España se sumó el anterior aplazamiento por el temporal Filomena. Con una Jenni Hermoso que denunció lo sucedido en Twitter.

"Pensarían... 'estas chicas de Barcelona que vayan a ver a Filomena que si no hasta dentro de otros doce años no la podrán ver de cerca'. Pues no, no entendemos como se nos permitió viajar. Venga 2021, animemos a que todo se haga un poco mejor", escribió entonces la internacional española.

Nueva goleada

Pero con el regreso a la Primera Iberdrola, las azulgranas recuperaron las mejores sensaciones. Nueva goleada para ser más líder de la liga española. Y es que aunque sumaban menos partidos disputados que sus perseguidores, el Barça era el primero de la tabla con pleno de victorias en su casillero hasta el momento.

Y ahora suma una más con ese 7-0 al Rayo Vallecano, duelo que comenzó de la manera más emotiva posible con el minuto de silencio por el fallecimiento de la madre de Oshoala. La propia jugadora marcó dos de los goles para dedicárselos a su progenitora.

El resto de tantos culés llegaron de las botas de Jenni Hermoso, Mapi León y Aitana Bonmatí, además del doblete de Alexia Putellas y Oshoala. Frenó así el Barça a un Rayo que llegó al encuentro después de acumular cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Pero enfrentarse al Barcelona es un dolor de cabeza para todos los equipos españoles. No habían pasado ni cuatro minutos cuando Putellas abrió la lata para el conjunto local. Al descanso, el Rayo Vallecano ya caía por cuatro goles de diferencia. Una apisonadora la escuadra blaugrana a la que no le tiembla el pulso para hacer más sangre pese a tener el partido matado.

[Más información - Los cinco retos de Jenni Hermoso: de ganar la Primera Iberdrola al poker de títulos]