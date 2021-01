Alerta en el Barça para la Supercopa: Araujo tiene una sobrecarga en los isquiotibiales

El FC Barcelona deja en el aire si podrá contar con Ronald Araujo para la Supercopa de España. El conjunto catalán ha confirmado por medio de un comunicado oficial que el canterano, uno de los más utilizados por Koeman en este inicio de temporada, sufre una sobrecarga muscular en los isquiotibiales, por lo que su disponibilidad queda pendiente de su evolución. Una noticia algo preocupante teniendo en cuenta que en menos de una semana podrían disputar dos partidos claves por un título.

"La valoración médica y las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que R. Araujo tiene una sobrecarga en los músculos isquiotibiales del muslo derecho. La evolución marcará su disponibilidad para los próximos entrenamientos", ha indicado el Barcelona en el parte médico. Sin fechas ni previsiones, Araujo y su presencia en el equipo no están confirmadas ni limitadas.

Este tipo de lesiones suelen implicar unos días de descanso y la posterior recuperación. Sin embargo, el poco tiempo que le queda para el duelo de la Supercopa de España es el principal problema. Y es que el Barcelona de Koeman se las verá con la Real Sociedad el próximo miércoles 13 de enero. En caso de vencer, con o sin Araujo, jugarían la final de la Supercopa el día 17. Dos citas de máximo nivel y que podrían suponer forzar demasiado al central.

Contacto entre Araujo y Cristiano Ronaldo por el que pitaron penalti Reuters

Las alarmas saltaron justo antes del duelo ante el Granada. Araujo viajó con el equipo y se esperaba que saliera en el once titular, como viene haciendo en los últimos encuentros. Pero, una vez aparecieron las molestias, el técnico holandés prefirió no arriesgar. En rueda de prensa no dio demasiados detalles y simplemente destacó el trabajo defensivo del resto de su plantilla.

Clave para Koeman

"Defensivamente, el equipo ha estado muy bien. Samuel hacía tiempo que no jugaba, y ha estado muy bien. Y Busi por delante, también. Y nos faltaba Lenglet y Araujo. Umtiti y Óscar han demostrado tener sitio en este equipo", aseguró el técnico del FC Barcelona tras golear al Granada. Tras el parte médico se confirma que no es nada grave, pero deja debilitado al Barça en caso de no llegar.

A pesar de que al inicio de la campaña no se contaba con él como un nombre propio de la primera plantilla, Araujo ha ido ganándose la confianza de Koeman ante los problemas de lesiones. Con tres apariciones en la Champions League y otras nueve en La Liga, se ha erigido como una de las revelaciones del curso azulgrana. Incluso marcó ante el Valencia en el meritorio empate de los de Javi Gracia.

Las opciones de Koeman si el zaguero no llega al duelo de la Supercopa son tres: Lenglet, Umtiti y Mingueza. El segundo, de hecho, fue quien ocupó su lugar en el once ante el Granada tras ese contratiempo físico de última hora. Koeman aprobó su labor y el holandés deberá decidir para el duelo ante la Real Sociedad. Sin Piqué, la pelea por la titularidad aumenta.

