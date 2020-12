Van Gaal: "Guardiola está enfadado conmigo porque le desafié"

Louis van Gaal y Pep Guardiola parecen continuar con la carrera que dio comienzo después de la publicación del último libro del holandés. Han sido varias las ocasiones en las que el ex de Barcelona, Manchester United o selección de Holanda ha atacado al actual míster del Manchester City.

El neerlandés, en una entrevista para France Football, declaró que Guardiola no ha logrado alcanzar el nivel de éxitos que tuvo en el Barça desde que abandonó el Camp Nou: "Ganar la liga inglesa por segunda vez es fantástico. Guardiola ganó todo lo que se puede ganar en Inglaterra pero el nivel más alto está en la Champions y no la ganó ni el City ni el Bayern".

Ahora, en declaraciones para Mirror ha vuelto a hablar sobre su polémica relación con Guardiola: "Todo el mundo conoce mi relación con Pep Guardiola, que está enfadado conmigo porque le desafié en mi último libro". Eso sí, ha querido incidir en que prefiere el estilo de los skyblues, tendiendo así un puente a la reconciliación.

Guardiola posando con el Manchester City Manchester City

"Me gustó más ver al City que al United. Siento mucha más empatía por el City que por el United", ha asegurado un Van Gaal que fue entrenador de los diablos rojos no hace tanto. "Todo lo que ha hecho el United es defenderse con diez hombres. En el derbi, el United jugó como si fueran esbirros del City", ha continuado el neerlandés.

El United actual

A Van Gaal parece no gustarle el rumbo que ha tomado el Manchester United con Solskjaer en el banquillo de Old Trafford. "Solskjaer es un exjugador, por lo que no le despedirán tan rápido como a cualquier otro. El United no destituirá a un entrenador durante la temporada, especialmente a Solskjaer", ha afirmado.

Ole Gunnar Solskjaer celebra la victoria del Manchester United ante el Tottenham Hotspur FACUNDO ARRIZABALAGA EFE

En el tabloide británico, Van Gaal ha asegurado que el noruego podría correr la misma suerte que en el pasado: "Esperaron para despedirme hasta el final de la temporada y podría pasarle a él también". Un aviso para un Solskjaer que lleva ya bastante tiempo en el alambre.

El Manchester United ha quedado eliminado de la Champions League en la fase de grupos. Un duro golpe para un equipo que no hace mucho era uno de los grandes de Europa y que desde hace varios años se mantiene alejado de los candidatos a ganar la 'Orejona', pese a acudir al mercado para reforzarse y contar con jugadores de la talla de Pogba, Bruno Fernandes, Van de Beek o Rashford.

