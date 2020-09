"Van Gaal es uno de los peores entrenadores que he conocido"

Louis Van Gaal ha sido uno de los entrenadores más controvertidos de las últimas décadas. Pero ahora es el foco de las críticas de Rafael da Silva, quien ha recordado lo que le pasó a Alexis Sánchez cuando fichó por el Manchester United para cargar contra futbolista y entrenador.

El propio Alexis Sánchez señaló en Instagram que se arrepentía de haber dejado el Arsenal para firmar por el Manchester United y lo hizo tras el primer entrenamiento: "Me di cuenta de muchas cosas. Llegué a casa y le dije a mi familia y a mi representante: '¿No puedo cancelar el contrato y volver al Arsenal?' Se empezaron a reír y les confesé que había algo que no iba conmigo. Pero ya había firmado".

Finalmente, el delantero chileno puso fin a su etapa en Old Trafford, estadio al cual llegó en enero de 2018, para firmar por el Inter de Milán, equipo en el que parece haber recuperado la sonrisa. Pero lo sucedido no se ha olvidado y eso ha quedado patente con las palabras de Rafael da Silva.

Alexis, nuevo jugador del Inter. Foto: Twitter (@Inter)

Da Silva, que también militó en el Manchester United y ahora forma parte del Basaksehir, ha asegurado en The Athletic que cuando leyó las palabras de Alexis Sánchez pensó que tenía que "ser una broma". "El tipo, tras el primer entrenamiento dijo 'me quiero marchar'. ¿Por qué se quiere marchar? Dijo eso porque no jugó una mi... con el United", ha continuado.

"Es muy fácil culpar a otras personas. Todo el tiempo culpas a los demás. 'Que si esto, que si lo otro'... Quizás vio un fantasma y se asustó. Eso explica porque jugó tan mal en todo momento", ha añadido un Rafael da Silva que jugó en el United desde el 2008 al 2015, cuando firmó por el Olympique de Lyon.

Con sus palabras, Da Silva deja claro que Alexis Sánchez es el principal culpable de lo que sucedió en Old Trafford. Pero no solo ha criticado al ahora delantero del Inter de Milán, sino que no se ha olvidado de cargar contra un Louis Van Gaal con el que coincidió en el Manchester United en 2014.

Crítica a Van Gaal

"Es uno de los peores entrenadores que he conocido. Cuando dijeron que Van Gaal iba a ser el entrenador del United, me llamaron muchos amigos. No me lo podía creer, ya que mucha gente me decía que no le gustan los brasileños (por su estilo de juego)", ha afirmado el futbolista en la entrevista concedida a The Athletic.

"Me dijeron: 'Lo primero que va a hacer sacarte". Como nuestro protagonista recuerda amargamente, "en realidad fue lo segundo que hizo. El segundo día me dijo: 'te puedes ir'. Ni siquiera había entrenado y dijo eso, no podía creerlo", ha desvelado Rafael da Silva.

