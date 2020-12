El Villarreal baila al son de Gerard Moreno ante Osasuna y se afianza en zona europea

El Villarreal se asegura el cuarto puesto de la clasificación al ganar en El Sadar y aprovechar el empate de un Barcelona que sigue con un partido menos. Gerard Moreno fue clave ante un Osasuna que se quedó muy pronto con uno menos. [Narración y estadísticas: Osasuna 1-3 Villarreal]

El inicio no pudo ser mejor para el Submarino Amarillo. El dominio del juego era absoluto, pero abrir el marcador tan pronto acabó con las esperanzas locales. Toque, toque y toque hasta que Trigueros puso un balón perfecto que Gerard Moreno no desaprovechó. No se había llegado ni al minuto 10 de partido y la victoria ya era visitante. El plan defensivo de Osasuna se desbarataba por completo sin tan siquiera haberlo puesto en funcionamiento.

El golpe más duro, sin embargo, llegó antes del 20' de partido. Aridane recibía una roja directa que sorprendía y que dejaba a Osasuna por detrás en el marcador y con uno menos. Un doble golpe difícil de replicar ante un equipo como el Villarreal. Arrasate metió a Unai García para reorganizar el esquema, pero la dinámica del partido no cambió en absoluto.

Fernando Niño, en racha últimamente, se reencontraba con el gol para poner el 0-2 a la media hora de encuentro. Pino la puso al hueco y Niño batió a un Rubén Martínez que aguantaría sin encajar más hasta el descanso. El duelo estaba decidido y las sensaciones para los castellonenses no podían ser mejores. Dormir en puestos Champions estaba hecho.

Roberto Torres lanzando el penalti de Osasuna La Liga

Un error para apretar

La reanudación en la segunda parte no modificó el ritmo y eso que Osasuna llegó a recortar. De la forma más absurda, el Villarreal concedió un penalti que Roberto Torres no perdonó. Casi sin buscarlo, los pamplonicas recortaban diferencias con 20 minutos todavía por delante. Había opciones de sacar, al menos, un punto. El Villarreal casi se había condenado a sí mismo.

Pero nada más lejos de la realidad. Pese a que los locales apretaron más, e incluso pudieron hacer el empate tras el varapalo al Villarreal desde la pena máxima, fue en el tramo final del partido cuando Gerard Moreno volvió a sentenciar. El delantero fue el mejor del encuentro con diferencia y a cuatro para el 90', previo pase de Rubén Peña, el atacante sentenció para el 1-3. Osasuna lo siguió buscando, pero sin tiempo ni confianza.

Osasuna 1-3 Villarreal

Osasuna: Rubén; Nacho Vidal (Roncaglia, 90'), Aridane, David García, Juan Cruz (Unai García, m. 24); Roberto Torres, Oier (Javi Martínez, 89'), Moncayola (Kike Barja, m. 72), Rubén García; Calleri (Darko, 46') y Budimir.



Villarreal: Asenjo; Mario, Albiol, Pau, Estupiñán (Costa, m. 46); Trigueros, Foyth (Moi, 46'), Parejo; Gerard (Álex Millán, 88'), Fer Niño (Rubén Peña, 84'), Yeremy (Chukwueze, 72').



Goles: 0-1, 7' Gerard Moreno. 0-2, 29' Niño. 0-2. 1-2, 70' Torres (p). 1-3, 86' Gerard Moreno.



Árbitro: Figueroa Vázquez (Comité andaluz. Mostró amarilla Oier y Unai García por parte de Osasuna y a Yeremy. En el minuto 19 expulsó con roja directa a Aridane al impedir que Fer Niño se quedara solo ante el portero.



Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio El Sadar a puerta cerrada