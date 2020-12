La Real Sociedad salva la vida en Europa League con épica y tensión

Victoria del cuadro vasco con un gol en el tiempo extra de Willian José. Antes, el Nápoles se adelantó ante una Real Sociedad que perdonaba lo impensable. El resultado del Rijeka dio mayor tranquilidad y los vascos pasaron como segundos de grupo. [Narración y estadísticas: Nápoles 1-1 Real Sociedad]

Los de Alguacil se la jugaban. Ya no el primer o segundo puesto, sino una clasificación que en caso de no cosecharse sería una catástrofe europea. Por ello, los chicos de la Real salieron a por todas y presionando hasta al guardameta rival.

Tanto que en los primeros 15 minutos de partido ya metieron miedo en la zona ofensiva con un Mikel Merino que dirigía a la perfección. Willian José tampoco abría la lata y en el 18' Portu fallaba en una jugada que le podía haber perseguido. Solo, para empujarla, veía como el césped mojado le arrebataba el 0-1.

Fallar era dar vida a un equipo italiano que apenas movía la posesión. Bien armados atrás, el peligro generado por los de Gattuso fue mínimo. Sin embargo, tirando de historial, lograban marcar el primero del partido con un golazo precedido de un rechace. Era el 34' y un córner se convirtió en uno de los tantos de la jornada. Zielinksi controlaba con el pecho y empalaba el esférido desde la frontal para dejar noqueada a la Real Sociedad. El tiempo hasta el descanso daba qué pensar en el equipo txuri-urdin.

El Nápoles celebra su gol a la Real Reuters

Willian José decide

La Real estaba dominando, pero sin gol no iban a ninguna parte. Y tampoco en la segunda. La salida de vestuarios no cambió lo más mínimo la idea visitante. Al ritmo de Merino generaban ocasiones. Incluso él, que perdonaba en la fontral del área tras un gran recorte y un tiro con efecto que se fue rozando el palo. La salida no podía ser mejor, pero si la puntería no hacía acto de presencia Europa diría adiós.

Fue en el 55' cuando Willian José, que posteriormente se convertiría en el héroe de la noche, volvía a tocar con la punta el gol del empate. Como Portu, vio pasearse el esférico y no remató para igualar el duelo. La desesperación se hacía con la plantilla realista y el reloj empezaba a correr más rápido.

Todo hasta que en el 91', y mientras llegaban buenas noticias de un Rijeka que empataba, Willian José remató con todas sus fuerzas un esférico imparable y que hacía estallar al banquillo visitante. El empate valía, pero la seguridad era mayor si el Rijeka marcaba el de la victoria en su partido. Y así fue. En pleno encuentro en el Diego Armando Maradona, y con el Nápoles durmiendo el balón para no arriesgarse a una derrota contra todo pronóstico, el banquillo vasco celebraba el 2-1 ante el AZ. La Real era segunda de grupo confirmada.

Nápoles 1-1 Real Sociedad

Nápoles: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Rui (Ghoulam, 83'); Fabián, Bakayoko (Demme, 69'); Lozano (Politano, 69'), Zielinski (Elmas, 74'), Insigne; Mertens (Petagna, 69').

Real Sociedad: Remiro; Zaldua (Gorosabel, 46'), Zubeldía, Le Normand (Isak, 79'), Monreal (Muñoz, m.78); Portu (Barrenetxea, 56'), Guevara (Sagnan, 78'), Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian José.

Goles: 1-0, 35' Zielinski; 1-1, 91' Willian José.

Árbitro: Orel Grinfeld (ISR). Mostró cartulina amarilla a Mertens (25') y Lozano (41'), y a Zubimendi (39'), Le Normand (68') y Zubeldía (82').

Incidencias: Partido correspondiente a la sexta y última jornada del grupo F de la Europa League disputado en el estadio Diego Armando Maradona de Nápoles a puerta cerrada.