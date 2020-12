El hijo de 7 años de Maradona "llora todas las noches" tras su muerte

La muerte de Diego Armando Maradona sigue siendo un tema recurrente en Argentina. Aún se tienen que esclarecer los detalles de cómo se produjo su fallecimiento y, sobre todo, aún queda por asumir la polémica que vendrá aparejada con la apertura de su testamento. Mientras, este miércoles hemos conocido el relato de Mario Baudry, la pareja de Verónica Ojeda, una de las exmujeres del futbolista que ha explicado cómo lo está viviendo Dieguito, el hijo de siete años del 'Pibe de Oro'.

"Dieguito está triste, llora a la noche, y te voy a repetir lo que me dijo Verónica el primer día: A mí, Mario, la plata no me interesa, ni la sucesión, ni nada por el estilo, me interesa solamente cuando mi hijo sea grande poder explicarle, cuando me pregunte, qué le pasó a su papá y que el nene cierre su ciclo de vida", explicó Baudry en el programa Intrusos, de América TV. El dolor del pequeño ejemplifica lo que viven muchos argentinos.

Así argumenta esta sensación que tiene Dieguito. "A veces, cuando perdemos un familiar tan pequeño, los niños, sobre todo con los problemas que él tiene, van a seguir buscándolo. Y él lo que va a querer es darle una respuesta a su hijo para que cierre su ciclo de vida y pueda empezar a conocer a su papá leyenda", explicó la pareja de una de las mujeres que marcó la vida de Maradona.

"Dieguito conoce a su papá, al que se tiraba en el sillón y apoyaba la cabeza en la pierna y se ponía a jugar con la tablet. O al nene que se tiraba arriba de él a jugar en el pasto. O a su hijo le bastaba con que su papá estuviera parado y le tirara la pelotita un poquito porque tiene 7 años. Su hijo no conoció al Maradona estrella, conoció a su papá. El nene va a seguir viendo a su padre durante muchos años en televisión y, en ese contexto, Verónica quiere darle una respuesta", desveló Baudry.

Así se lo dijeron

La pareja de la exmujer del 'Pelusa' explicó así cómo se lo dijeron. "El día de la muerte de Maradona yo estaba en el campo, y cuando me llamó Verónica fui a su casa y salió Dieguito corriendo, me llevó de la mano al patio y me dijo: Marito, papá se murió y estoy muy triste. Y Dieguito habla poco. Con Vero intentamos contenerlo y le dijimos que su papá es la estrella más grande en el cielo. Desde ese día, muchas noches llora dormido", explicó Baudry.

Además, detalló el último día que se vieron: "Entendí que la causa iba a estar bien encaminada pero el sábado me llamó un amigo de la facultad, el doctor Baqué, abogado de la enfermera que estaba ese día con Maradona, y me pasó con ella. Me contó que Diego se había caído unos días antes, que no podía darle los medicamentos. El lunes de esa semana Dieguito estuvo con el papá y hablaron. Verónica le pidió que se levantara, que se afeitara, que Dieguito quería compartir tiempo con él. Ese día no se levantó pero le dijo que al siguiente iban a jugar".

