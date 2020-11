España sigue imparable y golea a Moldavia: la Eurocopa, más cerca

La selección española femenina de fútbol dio este viernes otro paso hacia la Eurocopa de Inglaterra de 2022 al vencer por un más que contundente 10-0 a la de Moldavia en un partido disputado en Las Rozas (Madrid).



La medida de ambas escuadras estaba clara desde la primera vuelta. La Roja saldó su visita a Chisinau con un incontestable triunfo, por 0-9, que ya permitía concluir que el equipo español estaría luchando por la primera plaza del Grupo D y el moldavo por no ser colista.



La selección española recuperó, precisamente, el liderato en esta fase de clasificación con otra convincente actuación en la sede federativa. Cuando Alexia Putellas prende la luz, todo resulta más sencillo. Aitana Bonmatí (7') y Jenni Hermoso (13') remacharon dos acciones casi calcadas de la talentosa centrocampista de Mollet del Vallès, huidiza de las defensas visitantes desde el flanco izquierdo, generosa al pisar el área.



Jenni Hermoso continuó la celebración de su candidatura al premio The Best con su segundo gol, en el minuto 25. Antes del descanso, la brecha siguió agrandándose. Mariona Caldentey quiso su gol de penalti, Aitana Bonmatí gritó su segundo tanto y Dumitrita Prisacari anotó el sexto en contra de su portera, Natalia Munteano.

✨ Ese instante de MAGIA.



¡Así solventó @evaaanavarro la salida de la guardameta rival para firmar su primer gol con la @SeFutbolFem! #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/2vEo7eFRCO — Selección Española Femenina de Fútbol (@SeFutbolFem) November 27, 2020





El 6-0 del intermedio fue todo el castigo para ella. Tras la pausa dejó su puesto bajo palos, pero la entrada de Margarita Panova no menguó la desdicha de Moldavia. Alexia Putellas y Patri Guijarro cantaron el séptimo y el octavo. Eva Navarro, el noveno.



No fue el último, porque Jenni Hermoso tuvo la oportunidad de culminar su triplete, de penalti. El 10-0 fue el cierre de un partido redondo, que deja al equipo dirigido por Jorge Vilda en el primer puesto del Grupo D, con 16 puntos en 6 partidos.



El próximo compromiso, el penúltimo, podría ser definitivo para que La Roja certifique la clasificación para la Eurocopa de Inglaterra de 2022. La UEFA mantiene de momento el choque ante la selección de Polonia para el 1 de diciembre en el Campo A de la Ciudad del Fútbol, pendiente de comunicar su respuesta a la petición de aplazamiento por parte de la federación polaca ante el positivo en COVID-19 de varias jugadoras.

España 10-0 Moldavia

España: Gallardo; Aleixandri (Guerrero, 77'), Andrea Pereira, Batlle (Leila Ouahabi, 46'); Guijarro, Bonmatí (Abelleira, 60'), Putellas; Cardona, Caldentey (Eizagirre, 77'), Hermoso y García (Navarro, 60').



Moldavia: Munteanu (Panova, 46'); Sivoloba; Cerescu, Musteata (Druta, 69'), Prisacari; Topal (Railean, 46'), Colesnicenco; Caraman, Chiper, Mitul (Cojuhari, 55'); Carolina Tabur.



Goles: 1-0, 7' Bonmatí; 2-0, 13' Hermoso; 3-0, 25' Hermoso; 4-0, 28' Caldentey; 5-0, 30' Bonmatí, 6-0, 45'+2 Prisacari; 7-0, 57' Putellas; 8-0, 71' Guijarro; 9-0, 83' Navarro; 10-0, 87' Jenni Hermoso.



Árbitra: Shona Shukrula (NED). Amonestó a Chiper (min. 70).



Incidencias: partido correspondiente al Grupo D de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de Inglaterra de 2022, disputado en el Campo A de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid)