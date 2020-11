Messi se despide de Maradona con un emotivo mensaje: "Diego es eterno"

El fallecimiento de Diego Armando Maradona ha provocado millones de reacciones. El sufrimiento en el mundo del fútbol es notable. Sin embargo, una de las más esperadas por su relación era la de Leo Messi. La estrella del FC Barcelona, la más comparada con 'El Pelusa', ha mandado un emotivo mensaje para despedir al astro argentino.

Ambos han protagonizado años de debate. Quién era mejor, quién marcaba más goles, quién había sido más importante para Argentina y su fútbol. Pero su relación no se vio afectada pese a la presión y verles compartir una instantánea era uno de los grandes placeres para el aficionado tanto del FC Barcelona como de la Albiceleste. De ahí que ese mensaje de Messi fuera tan esperado.

Ha sido en su cuenta de Instagram, donde Messi suele compartir los momentos más importantes de su día a día. Los más personales, al fin y al cabo. En dicha red social, el capitán del Barça ha subido una imagen junto a Maradona. Los dos, eso sí, sonrientes. Un momento que, además, ha compartido con un emotivo mensaje que ha generado otras tantas miles de reacciones.

"Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol", se ha sincerado Messi. Pese a su fallecimiento, Maradona "nos deja pero no se va". 'El Pelusa' no puede desaparecer "porque el Diego es eterno". "Me quedo con todos los momentos lindos vividos con él y quería aprovechar para enviarle el pésame a toda su familia y amigos. QEPD", ha concluido en su mensaje.

Messi y Maradona mantenían un fuerte vínculo, especialmente por esa relevancia que ambos han tenido en el mundo del fútbol y de su país. Incluso llegaron a compartir terreno de juego en una sola ocasión. Un día histórico y para muchos desconcido, pero que tras el adiós del astro argentino cobra mayor importancia.

Los dos delanteros se llegaron a encontrar durante uno, solo uno, de los muchos partidos de las estrellas que se disputan en el planeta. Encuentros amistosos donde los aficionados pueden disfrutar de sus grandes ídolos. En diciembre de 2005, concretamente el día 23, se encontraron en el césped del Estadio Ciudad de la Plata. Allí se pudo narrar la frase histórica "Messi para Maradona".

Luto mundial

La despedida de Leo Messi no ha sido la única. El fallecimiento de Maradona ha supuesto un golpe para el deporte mundial. La tensión por su estado de salud se había rebajado cuando recibió el alta por un coágulo en el cerebro. Maradona fue intervenido y regresó a su casa. Ha sido allí cuando en este 25 de noviembre se ha notificado su defunción por una parada cardiorrespiratoria.

Por ello, además del '10' azulgrana, diferentes clubes y asociaciones han mandado su pésame a la familia de Diego Armando. Desde la Asociación de Futbolistas Argentinos hasta entidades como el Real Madrid o el Manchester United. Recuerdos que reflejan el peso del futbolista.

El propio Maradona, durante una entrevista, llegó a explicar qué mensaje se daría él mismo. Y fue claro: "Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Pondría una lápida: 'Gracias a la pelota'".

