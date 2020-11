Mario Balotelli y su loca vida en Mánchester: "Nunca sabías qué había hecho y qué no"

Mario Balotelli podría volver al fútbol inglés y las reacciones no se han hecho esperar. El Barnsley, club de la Championship -segunda inglesa- se habría interesado en el fichaje del delantero italiano y hay alguien que le conoce bien al que ha inspirado esto a escribir. Es Micah Richards, exdefensor del Manchester City, club en el que coincidió con 'SuperMario'. Ahora recuerda aquellos tiempos con quien podría ser su nuevo vecino.

"No quiero que venga cerca de mi casa Harrogate y encienda fuegos artificiales en mi cocina como hizo cuando éramos compañeros en el City", bromea Micah Richards, que admite que siguen "siendo buenos amigos".

Micah trata de defender a Balotelli: "Interpreta al payaso de la clase, pero hay otra faceta de él que no todo el mundo conoce. Está eclipsado por sus locuras, pero no es ningún idiota. Es inteligente y, lo que se olvida a menudo es que también es un futbolista brillante. Una verdadera pena que su carrera no haya llegado donde debería haberlo hecho tras los últimos años".

Mario Balotelli, en un partido del Brescia EFE

Recuerda cómo fue su fichaje: "Se unió al City en 2010, cuando acababa de cumplir 20 años [...]. Era un diamante como persona y abrazó la vida de Mánchester. Quizá, demasiado. Como jugador, destacó, incluso con el talento que tenían nuestros delanteros cuando él estaba allí. Agüero, Tevez y Dzeko eran todos top class, pero Mario estaba entre los mejores que he visto definiendo [...]. Más que ser rápido como Adama Traoré, era más lo agudo que era lo que le hacía difícil de parar, su movilidad le hacía especial".

Además, apunta a la que era su debilidad en el terreno de juego: "Lo daba todo entrenando, pero quizá se apoyase demasiado en su habilidad natural, en lugar de intentar perfeccionar su rol en el equipo. De la forma en la que lo hace Harry Kane en los Spurs, por ejemplo. Esa sería la única crítica que le haría, porque sabía que lo tenía todo y sabía lo bueno que era. Sólo desearía que se lo hubiera seguido aplicando".

Los problemas de Mario

Pero Mario empezó a ser noticia más por sus actos fuera del campo: "Sí, cometió algunos errores, pero hay que recordar que era un niño que ganaba mucho dinero y vivía en el ojo público. Cuando vivía en el centro de Manchester, tenía fotógrafos literalmente acampados fuera de su piso. Todo lo que hizo fue examinado y comencé a darme cuenta de que no podía venir a mi casa tanto como lo hacía, porque los paparazzi y todos los demás sabrían dónde estaba y mi vida se arruinaría de la misma manera también".

"Nunca sabías qué había hecho y qué no. Cuando le preguntabas decía que muchas eran basura (...). No sé si se disfrazó de Santa Claus y repartió dinero y regalos a desconocidos por la ciudad. Creo que lo hizo, ¡pero nunca vi el disfraz! Lo que es totalmente cierto es que le dio 1.000 libras en efectivo a un vagabundo en Mánchester, al menos en una ocasión. Donaba mucho dinero a este tipo de causas", acabó.

