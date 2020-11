El problema central del Barça... y sin fichajes

El Barça se encuentra ante un problema de gran calado para afrontar la gran maratón de partidos que tendrá hasta acabar 2020. La lesión de Gerard Piqué ha supuesto un grave quebradero de cabeza para Ronald Koeman a la hora de establecer una defensa de garantías, ya que se queda con solo dos centrales en forma (Clément Lenglet y Ronald Araújo) y otro que está lejos de un nivel que esté a la altura de la entidad (Samuel Umtiti). Y todo ello con una situación económica que no permite fichar.

Los primeros pronósticos descartaron los peores presagios, aún así hay que esperar al diagnóstico definitivo. Ese esguince en la rodilla de Piqué seguramente deje la zaga culé expuesta un mes. El equipo no está para muchas florituras teniendo en cuenta que ya está a nueve puntos del liderato en Liga. Aunque la situación en la Champions League es más cómoda, estas tres próximas semanas los azulgranas tampoco podrán fallar y tendrán que demostrar esa buena versión de la máxima competición continental.

Los culés no tendrán más remedio que ver a Ronald Araújo, el joven uruguayo que se ha mostrado bastante contundente cuando ha tenido que coger los galones de la zaga, y Clément Lenglet, un jugador más que consolidado en la élite ya aunque no a la altura de Piqué. Y ya está. No hay más. Samuel Umtiti es, a priori, el cuarto central del equipo, pero su nivel competitivo no va a la par al de sus compañeros. El galo lleva mucho tiempo sin ser protagonista, aunque a Koeman no le queda otro remedio que tirar de él.

ÚLTIMA HORA



Gerard Piqué tiene un esguince en la rodilla derecha. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión



S. Roberto tiene una lesión muscular en el recto femoral del muslo derecho. Pendiente de más pruebas para saber el alcance exacto de la lesión pic.twitter.com/CrkwAjMDh7 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 21, 2020

Todo ello mientras tiene que solventar también otra baja en defensa como la de Sergi Roberto. El lateral derecho también estará un mes fuera de juego y Sergiño Dest se queda como el único disponible. No le ayuda al neerlandés esta situación cuando tiene que dar un golpe de efecto para despejar las dudas que está dejando en el campeonato nacional. La entidad está viendo como su proyecto se tambalea con los diferentes frentes que hay creados en el vestuario.

Sin fichajes

Éric García parecía ser la solución que la dirección deportiva quería dar a Koeman para que afrontase la temporada con un central más. El que fuera canterano culé, pero que creció en Manchester para consolidarse en el City, afronta su último año de contrato esperando a que el Barça le pueda hacer hueco. Mientras, sigue jugando con Guardiola que asumió su salida pero que sigue confiando en su calidad mientras sea un 'Citizen' más.

La cuestión está en la situación económica por la que pasa el club. Con el límite salarial que ha presentado LaLiga, es imposible que pueda hacer ninguna incorporación sin que haya salidas. De hecho, es absolutamente necesario que lleguen esos traspasos para poder cumplir con el cupo, o esa cantidad volverá a disminuir la próxima temporada. A Koeman le tocará hacer malabares para solucionar este problema. También podría encontrar la respuesta en la cantera donde Arnau Comas, Óscar Mingueza y Ramos Mingo esperan impacientes.

