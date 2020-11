Koeman: "No te pueden meter un gol así; el 1-0 no puede pasar"

El Barcelona volvió a pinchar en La Liga y se queda ya a nueve puntos del Atlético y a seis del Real Madrid, y eso que los de Zidane empataron contra el Villarreal. Fue Carrasco el que puso el gol de la victoria en el Wanda Metropolinado, en una derrota culé que sale muy cara por las lesiones de Piqué y Sergi Roberto. Koeman analizó en rueda de prensa la actuación de sus pupilos.

El técnico aseguró que habían "hecho lo máximo para intentar igualar el partido", pero recordó que los partidos frente al Atlético de Madrid siempre son complicados. Lo cierto es que el gol de los rojiblancos llegó después de varios errores del Barça, errores que Koeman señaló que no pueden pasar.

También habló sobre los lesionados. Piqué y Sergi Roberto tuvieron que abandonar el terreno de juego. Especialmente preocupa la lesión del central catalán, quien se abandonó el terreno de juego entre lágrimas y ya se sabe que sufre un esguince en la rodilla, a la espera de más pruebas.

Análisis del partido

"Hemos hecho lo máximo para intentar igualar el partido. No hemos tenido muchas, pero sí alguna oportunidad de empatar en la segunda parte en los cabezazos de Lenglet. Siempre cuesta con el Atlético de Madrid. Es complicado crear muchas oportunidades contra el Atlético; por eso hay que estar bien cuando pierdes el balón. El gol del Atlético ha sido fallo nuestro porque, en el minuto 47, teniendo el balón, no puedes perderlo y que te metan el 1-0. No puede pasar lo que ha ocurrido en esa jugada del 1-0".

Piqué y Sergi Roberto

"Estoy preocupado como cualquier entrenador. Hay muchas lesiones por el calendario que tenemos y hay que esperar a los resultados para ver cómo están y si van a estar un tiempo fuera, no lo sé. Pero claro, lógicamente estoy preocupado".

Responsabilidad

"Como cualquier entrenador, eres el responsable de los resultados del equipo, el máximo responsable. Hay que seguir confiando en los jugadores que tengo, pero hay que mejorar cosas defensivamente, en ataque también. Y de momento no hemos podido hacer más. Creo que los jugadores han hecho todo hasta el último segundo por empatar, y así hay que seguir en los próximos partidos. No estoy preocupado ni por el campenato siquiera o por la clasificación. Necesitamos ganar una serie de partidos, eso es lo que importa".

Piqué se fue llorando

"Hay que esperar. Se ha hecho daño y se ha marchado. No he hablado con el médico y por eso hay que esperar. Araújo está entrenándose individualmente y no creo que llegue al martes ni al domingo -no dijo nada de Umtiti-".

Dudas sobre el proyecto

"No es el momento de opinar en ese sentido. Tenemos la plantilla que tenemos por muchas circunstancias y hay que trabajar duro para mejorar los resultados".

