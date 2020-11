Morata: "¿Críticas? Tengo ganas de llegar a casa y ver qué dicen ahora"

El problema con el gol de la selección española se quedó a un lado en la victoria por 6-0 frente a Alemania. Histórico triunfo de los de Luis Enrique y para una España que nunca había ganado a la Mannschaft por una diferencia de seis goles. Abrió la lata Morata, quien pudo haber sumado un doblete si no le hubieran anulado un gol por un fuera de juego que no era.

Después del encuentro varios futbolistas del combinado nacional han hablado. Entre ellos el propio Álvaro Morata, autor del primero de los seis goles de la Selección. "Ha sido nuestro mejor partido con Luis Enrique. Hay que cogerlo para ver todo lo bueno que hemos hecho. Nos gustaría que siempre fuese así", ha afirmado.

El delantero del Atlético de Madrid no se ha olvidado de ese tanto mal anulado, aunque ni siquiera eso ha podido borrar la sonrisa de su cara tras el recital de España: "Firmo marcar y que me anulen otro. Sé que no estaba en fuera de juego, pero no me voy a poner a protestar. Estoy muy contento".

También ha sacado pecho por el trabajo bien hecho: "Tenemos que hacer nuestro trabajo. El otro día lo hicimos. Tuvimos los penaltis, un buen juego... Me gustaría ver qué dice ahora la gente. Ante una Selección campeona de Europa, del mundo. No se nos puede poner ningún pero. Nos ayudamos todos, hay gente joven... Hay que tener fe. Tenemos una Eurocopa por delante".

Para, finalmente, acordarse de los haters: "Siempre hay algo. Tengo ganas de llegar a casa y ver qué dicen de nosotros. Es la actitud del equipo. Esto es el equipo, hacemos lo que tenemos que hacer. Es un mensaje fuerte para todo el mundo. Queremos seguir en esta línea".

Ferrán Torres

También ha dado sus impresiones tras el partido el mejor jugador de todo el encuentro en La Cartuja: Ferrán Torres. "Todo jugador sueña con meter un hat-trick. Que lo haya podido hacer aquí y ayudar al equipo... Estoy muy feliz", ha comenzado diciendo el del Manchester City.

La celebración de Ferrán Torres del hat-trick en el España - Alemania de la UEFA Nations League Reuters

"Desde el primer minuto hemos llevado la iniciativa y no les hemos dejado jugar. Les hemos sacado del partido", ha continuado un Ferrán Torres que ya mira a la Final Four: "Nos preparamos con ilusión, con ganas. Ellos tenían las de ganar, les valía el empate. Ha sido un partido redondo".

"Estamos muy ilusionados con el equipo que tenemos y con cómo están saliendo las cosas. Ahora a preparar la Final Four de la mejor forma posible", ha añadido antes de sentenciar su discurso: "Estoy muy contento de cómo están saliendo las cosas. Quiero seguir así".

Otras reacciones

Rodri, otro de los goleadores, también ha comentado la victoria y su tanto: "Es un gol de cabeza, trabajado, trabajamos mucho la estrategia. Cuando entra es una satisfacción muy grande. Así abrimos más el marcador y nos permitió jugar un partido más abierto".

Mientras que Koke disfrutó de poder volver a enfundarse la elástica de la Selección tras mucho tiempo: "Llevaba mucho tiempo fuera y seguía trabajando, lo que he hecho siempre. El trabajo da sus frutos. Todo lo que sea sumar es positivo para todos". Por su parte, Unai Simón fue preguntado por el debate de la portería: "Siempre ha habido debate en la portería. Kepa y David tienen más experiencia y también estoy yo. Ahora volvemos todos a nuestros clubes. Volveremos a la Selección con las pilas cargadas".

