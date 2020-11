7 de 10

Este futbolista argentino se ha hecho viral por la respuesta a un fan que le pidió que hablara a su novia para comprobar su 'fidelidad':

"Yo no sé quién sos, no sé quién es tu novia, pero de buena onda te puedo decir que no es bueno esto que hacés. Si de verdad la querés como decís, ¿por qué desconfías? ¿Vos no le ponés me gusta a ninguna chica? Vamos, loco, arriba esa autoestima".

"Si estás pensando mal, hablá con ella mejor. Las redes sociales se prestan para eso, no les des bola. Si no, nunca vasa estar de novio, ni vas a poder confiar en nadie".