Ramírez carga contra Setién: "No tiene mérito decir lo de Messi cuando se ha ido del Barça"

Las palabras de Quique Setién sobre Messi siguen causando mucho revuelo. El hecho de que el técnico cántabro revelara temas y sucesos que habían pasado en el vestuario después de haber salido del club es algo que no ha gustado a nadie del mundo del fútbol, que no considera la actitud de Setién como un ejemplo de lealtad.

La etapa del técnico en Can Barça no fue especialmente positiva, ya que llegó a un club demasiado grande un momento muy complicado para intentar tapar unas miserias que terminaron saltando por los aires con la pérdida de una liga que tenían en su mano a 11 partidos del final y una Champions que terminó con la humillación más histórica que se recuerda frente al Bayern Munich.

Sin embargo, los problemas de Setién no fueron solo deportivos, ya que en el vestuario también se generaron diferentes corrientes que ayudaron a que todo se enturbiara más. Uno de esos problemas fue la total ruptura de Leo Messi y de los pesos pesados de la plantilla con el cuerpo técnico y con Quique Setién en particular. El técnico que llegaba para devolverles la esencia cruyffista fracasó por completo y terminó siendo devorado por un vestuario que no le respetaba.

Setién y Messi REUTERS

Por eso, meses después de su destitución, Setién decidió quedarse a gusto tras todo lo vivido y dio una particular definición de cómo actúa Messi y lo que significa para el club internamente: "Hay jugadores que no son fáciles de gestionar. Entre ellos Leo, es verdad. También hay que tener en cuenta que es el mejor futbolista de todos los tiempos. ¡Y quién soy yo para cambiarle! Si allí le han aceptado durante años como es y no le han cambiado... Hay otra faceta que no es la de jugador y es más complicada de gestionar. Mucho más. Es muy reservado, pero te hace ver las cosas que él quiere. No habla mucho. Sí, mirar, mira...".

Estas palabras no han pasado desapercibido para nadie y han aprovechado para que salieran a luz algunos episodios como el vivido en Balaídos entre el propio Messi y Setién, que terminó en una gran bronca después de que el equipo culé se dejara dos puntos ante el Celta de Vigo tras un golazo de Iago Aspas.

Ramírez sobre Setién

Una persona que conoce bien a Quique Setién es Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas y que trabajó junto al cántabro en el equipo canario. Ramírez ha opinado en Radio MARCA Tenerife sobre las palabras del exentrenador del FC Barcelona, y no ha dejado en muy buen lugar al que fuera su empleado.

"A Setién le gusta el protagonismo. No tiene mucho mérito decir lo de Messi cuando se ha ido del club. Hizo lo mismo con la UD Las Palmas y el CD Lugo, pero eso no quita que sea buen entrenador".

Quique Setién, durante el último entrenamiento del Barça

La operación 'Pedri'

Además, Miguel Ángel Ramírez ha aprovechado para sacar a la luz otra confidencia que tiene que ver con el FC Barcelona también. Se trata de una cláusula en el contrato de Pedri si el jugador canario llega a la selección española, algo que podría estar muy cerca visto su rendimiento en sus primeros partidos con el FC Barcelona.

Cuando sea convocado, la UD Las Palmas recibirá 1 millón de euros, aunque no juegue". De esta forma, Migue Ángel Ramírez que la operación de Pedri, que ya supera los 6,5 millones de euros, podría crecer incluso en otros 3,5 millones más si se siguen cumpliendo los objetivos pactados en su contrato.

