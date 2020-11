Ryan Giggs, 'destapado' por su hermano: "Es adicto al sexo, lo siento por él"

Ryan Giggs, seleccionador de Gales, se perderá los tres próximos partidos por las acusaciones de maltrato en las que se ha visto envuelto esta semana. El exfutbolista del Manchester United vuelve a estar en el centro de la polémica por culpa de un asunto extradeportivo y es que no es la primera vez. Durante su etapa como jugador, en 2011, ya fue noticia por otra polémica.

Hace ya nueve años, Giggs fue protagonista de un lío 'de faldas' después de que su hermano pequeño Rhodri le 'cazara' con su esposa, es decir, la cuñada de Ryan. Rhodri ha hablado tras la acusación a su hermano y en The Sun ha explicado su relación y los problemas de adicción de él.

"Todos el mundo tiene alguna debilidad y la de Ryan es acostarse con una mujer cada vez que sale", dijo Rhodri sobre el todavía seleccionador de Gales. Sobre si sentía desprecio por él, dijo lo siguiente: "No, no es así. En realidad lo siento por él. Ha tenido una carrera increíble, pero ha quedado empañada y eso no depende de mí. Depende de sus propias infidelidades. Yo fui fiel", explicó.

Acusaciones de maltrato

Según informaron varios medios británicos, la Policía del Gran Manchester acudió a su domicilio el pasado domingo, por la noche, debido a la alerta de los gritos de su pareja, la cual habría sufrido heridas menores. El exfutbolista fue arrestado por ello.

Ryan Giggs, exfutbolista y entrenador de fútbol Reuters

Los representantes de Giggs han negado que el seleccionador haya maltratado a su pareja y señalaron que se encuentra cooperando con la policía.

La rueda de prensa que tenía que tener lugar este martes y en la cual Giggs anunciaría el equipo nacional para los próximos partidos ha sido suspendida y la federación galesa ha confirmado que el entrenador, de 46 años, no participará en el próximo parón internacional.

"La federación galesa y Ryan Giggs mutuamente han acordado que el entrenador no participará en los próximos partidos internacionales. Nuestra inmediata prioridad es preparar al equipo para esos encuentros", dijo la FAW en un comunicado.

"Robert Page, con el apoyo de Ryan, se hará cargo de los tres siguientes partidos, contra Estados Unidos, La República de Irlanda y Finlandia", añadió.

