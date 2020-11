La UEFA niega que la Eurocopa vaya a cambiarse a Rusia y mantiene el visto bueno al público

La Eurocopa 2020 no cambiará de sede. La UEFA sigue teniendo los mismos planes que hace unos meses y, aunque podrían modificar su organización por la pandemia del coronavirus, de momento no están por la labor. El torneo de selecciones se pospuso a junio de 2021 y contará con 12 sedes diferentes, entre ellas Bilbao. Rusia, como se había publicado en medios franceses como Le Parisien, no está entre las opciones.

La UEFA ha enviado un comunicado donde asegura que "el formato y las sedes" de la Eurocopa 2020, disputada e 2021, serán las "confirmadas a principios de este año". "Estamos trabajando estrechamente con todas las ciudades anfitrionas en los preparativos", indica el organismo en a la agencia alemana SID.

"La UEFA tiene la intención de albergar la Euro 2020 en el formato y las sedes confirmadas a principios de este año y estamos trabajando estrechamente con todas las ciudades anfitrionas en los preparativos", dijo el organismo. La UEFA recalca que "ni las autoridades locales" ni ellos mismos pueden controlar las "incertidumbres asociadas con la Covid-19". Y, por ello, "es demasiado pronto" para confirmar si los partidos de junio y julio "tendrán restricciones para los aficionados o incluso para la organización".

Ceferin, presidente de la UEFA Reuters

Aunque no se cierra ninguna puerta, trabajan sobre la base de que "actualmente no hay planes para cambiar de ubicación" el torneo de selecciones. Si se opta por realizar algún cambio, "podrían tomarse mucho antes si fuera necesario". Su intención es "planificar el torneo en las 12 sedes con presencia de aficionados". Es decir, el fútbol con público se extenderá desde Ámsterdam hasta Bilbao, Dublín, Glasgow, Londres, Múnich, Roma, San Petersburgo, Bucarest, Budapest y Copenhague.

Aleksander Ceferin, máximo representante de la UEFA, ya explicó hace semanas que no había ninguna opción descartada. Si la crisis del coronavirus obligaba a modificar las sedes, se podrían reducir de 12 a 11 o a cinco, siempre en función de los criterios sanitarios. "Se va a celebrar seguro la Eurocopa 2021, pero podría ser en 12 países, 11, 8, 5 o sólo en uno", indicó mientras defendía que "el plan" es que se celebre como habían dicho.

"Se va a celebrar seguro la Eurocopa 2021, pero podría ser en 12 países, 11, 8, 5 o sólo en uno", Ceferin en #NoticiasVamos pic.twitter.com/pxRzmvzrRO — #Vamos de Movistar+ (@vamos) October 15, 2020

España, sin público

Que la Eurocopa 2020 se dispute en Bilbao con público sería toda una revolución para los aficionados españoles. Y es que durante algunos meses, tras el acuerdo alcanzado en el Consejo Interterritorial, no habrá público en los eventos deportivos de equipos profesionales de fútbol y baloncesto. La UEFA había dado el visto bueno a su presencia en torneos como la Champions y la Europa League y el CSD intentó evitarlo.

Sin embargo, dado que las competencias recaían en cada Comunidad Autónoma, cada región decidiría por su cuenta si aceptaba público y el porcentaje de este. La UEFA, como límite máximo, puso un 30% de aforo en sus competenciones. Finalmente, y pese a que algunas Comunidades ya tenían protocolos para admitir público, se optó por prohibirlo ante el crecimiento de casos de coronavirus en todo el país.

