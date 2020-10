Koeman, tras empatar contra el Alavés: "Estoy preocupado, no podemos fallar tanto"

Ronald Koeman está completamente desesperado. Y no es solo una sensación que transmite hacia el exterior, sino que es algo que se experimenta en su interior y que él mismo ha reconocido. El técnico holandés ha comparecido en rueda de prensa de forma telemática tras el empate del Barça en Mendizorroza y sus palabras lo dicen todo.

El técnico del FC Barcelona reconoció que es inadmisible que fallen tantas ocasiones y que a veces intentan demasiado penetrar hasta la meta rival en lugar de buscar tiros algo más lejanos para tener más opciones de marcar gol. La realidad es que el conjunto azulgrana exhibió graves problemas en la finalización en Turín y ante el Alavés, sucedió de nuevo lo mismo.

Por ello, Koeman se mostró especialmente enfadado, molesto e incómodo. En rueda de prensa estaba para pocas bromas y así se lo hizo notar a los medios, ya que no estuvo conforme con casi ninguna de las preguntas acerca del partido, ya fuera sobre sus decisiones con los cambios o sobre el arbitraje.

A pesar de que la victoria en Turín ante la Juventus parecía balsámica tras el desastre de El Clásico, el Alavés ha vuelto a hacer que se vean los fantasmas de un equipo que sigue sin cuajar actuaciones completar y redondas, que funciona a arreones y que encima, de cara a gol, pasa verdaderos problemas.

Quizás esta sequía refuerza la idea del propio Koeman de que es necesaria la llegada de un nuevo delantero al equipo. El Barça parecía decidido a volver a intentar el fichaje de Depay en el mes de enero, pero con la nueva situación del club cuyo liderazgo ha recaído en una Comisión Gestora tras la salida de Bartomeu, habrá que ver si eso es posible.

Koeman analizó así el encuentro dipsutado por el FC Barcelona en el que no pudo pasar del empate frente a un heroico Deportivo Alavés. El técnico holandés, al menos, empleó a todos sus delanteros, ya que en saltaron al césped Messi, Ansu Fati, Griezmann y Dembélé como titulares, y más tarde entraron Pedri, Trincao y Braithwaite.

La valoración del partido

"Estoy preocupado por la eficacia arriba de mis jugadores. No es tema de actitud, no es tema de concentración, pero sí hay que hacer más goles, Ya nos pasó ante la Juventus y ahora ante el Alavés. Además hemos regalado el gol al Alavés. No se puede aceptar que fallemos tanto".

Oportunidades desde lejos

"Sí. A veces buscamos demasiado el último pase. Hemos chutado varias veces, pero siempre había una pierna delante".

Mejora tras el descanso

"En la primera parte nos han cerrado los espacios. Ha sido muy floja y aun así hemos tenido dos o tres ocasiones. Segunda parte mucho mejor".

Los cambios

"Un día me criticáis por cambiar tarde y ahora en el descanso he cambiado ya. Fati ha tenido sus oportunidades. Buscaba cambiar cosas".

Su imagen al final

"¿Me vas a criticar por mi imagen? Hemos intentado todo. Hemos jugado como tenemos que jugar. Si me criticas por eso, lo dejamos".

Preocupado por los puntos

"Claro que me preocupa que sólo hayamos sumado dos puntos en las últimas cuatro jornadas. El juego ha sido muy aceptable. Estaría más preocupado si no creásemos oportunidades".

Sobre el arbitraje

"Prefiero no opinar. Lo que he dicho no hace falta repetirlo".

